Pronostico e quote Real Madrid – Olympiacos Eurolega 01-05-2025

Real Madrid battuto due volte, nettamente, al Pireo, era sull'orlo dell'eliminazione e soprattutto aveva bisogno di una reazione per dimostrare che un posto tra le migliori otto era motivato non solo per il blasone ma anche per la cifra tecnica dei Blancos. La risposta è arrivata in gara 3 con la vittoria 80-72 e .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Villarreal-Real Madrid, il pronostico: Ancelotti allunga, con combo e non solo - Nuova giornata de LaLiga, la 28ª, pronta a prendere il via, per quello che, insieme alla Serie A, resta il campionato più incerto ed interessante per quanto riguarda la lotta la titolo. Proprio in tale contesto si inserisce uno dei due big match del turno, un Villarreal-Real Madrid, in programma sabato 15 marzo alle 18:30 all’Estadio de la Ceramica, che promette fuoco e fiamme, visto che i punti pesano tantissimo anche per i padroni di casa. 🔗sololaroma.it

Pronostico Real Madrid-Valencia: le squalifiche rendono tutto più complicato - Real Madrid-Valencia è una partita della trentesima giornata della Liga e si gioca sabato alle 16:15: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. Un gol di Rudiger, realizzato a 5 minuti alla fine del secondo tempo supplementare, ha tenuto in vita il “sogno Triplete” di Carlo Ancelotti e del suo Real Madrid. I Blancos martedì scorso hanno rischiato tantissimo nella semifinale di ritorno di Coppa del Re contro la Real Sociedad – i tempi regolamentari erano terminati addirittura 4-3 per i baschi, chiamati a ribaltare lo 0-1 dell’andata – ma sono comunque riusciti a cavarsela, ... 🔗ilveggente.it

Pronostico Real Madrid-Arsenal: numeri e precedenti scoraggiano Ancelotti - Real Madrid-Arsenal è un match valido per il ritorno dei quarti di finale di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il 3-0 dell’Emirates Stadium è stato indubbiamente un forte schiaffo in faccia per il Real Madrid, surclassato su tutti i fronti da un Arsenal in grande spolvero. Una prestazione strepitosa quella dei Gunners, resa ancora più speciale dalle prodezze balistiche del centrocampista Rice, autore di due memorabili gol su calcio di punizione. 🔗ilveggente.it

