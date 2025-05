Pronostico e quote Anadolu Efes – Panathinaikos Eurolega 02-05-2025

Efes e Panathinaikos ha già visto due vittorie esterne e se in gara 2 era stato Larkin a ispirare il sacco di Oaka, in gara 3 sono stati Hernangomez e Mitoglou a rompere l'equilibrio di una partita a basso punteggio, il primo .InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici

Juventus, i bianconeri riusciranno a qualificarsi agli ottavi di Champions League? Il pronostico dei bookmaker: tutte le quote - di Redazione JuventusNews24Juventus, bianconeri agli ottavi di Champions League? Tutti i dettagli in vista del playoff di ritorno Dopo la vittoria dei playoff d’andata, la Juve volerà in Olanda per confermare il risultato e passare il turno contro il PSV conquistando così gli ottavi di finale. Secondo i bookmakers sono favoriti i bianconeri nel passare il doppio incontro: il passaggio della Juve è quotato a 1,40 mentre quello degli olandesi a 2,85. 🔗juventusnews24.com

Milan-Inter pronostico e quote, probabili formazioni, orario e dove vederla stasera in tv e streaming - Dal punto di vista della classifica l’Inter primo, ma guardando i precedenti il Milan è favorito, inoltre ha la Coppa Italia come unico obiettivo Milan e Inter si affronteranno stasera, mercoledì 2 aprile 2025, in un derby valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia: scopriamo pronos 🔗ilgiornaleditalia.it

Euroleague, l’Anadolu Efes cambia ritmo nel terzo quarto e manda al tappeto la Virtus - La Virtus Segafredo Bologna si arrende 89-68 a Istanbul contro l’Anadolu Efes Istanbul nel Round 28, scendendo ad un record di 7-21 e incassando la sesta consecutiva nella competizione. Ai bianconeri non sono bastati i 17 punti con 5 rimbalzi (22 di valutazione) di Shengelia e gli 11 punti di... 🔗bolognatoday.it

Eurolega, su LeoVegas Anadolu Efes leggermente favorito a 1.79 contro il Panathinaikos - Eurolega, su LeoVegas l'Anadolu Efes di Luca Banchi parte leggermente favorito a 1.79 contro il Panathinaikos in gara 3 (quarti di finale). 🔗agimeg.it

Anadolu Efes Istanbul: Shane Larkin in dubbio contro la Stella Rossa - Anadolu Efes Istanbul, Shane Larkin in dubbio per il match contro la Stella Rossa: il suo status è game time decision. L’Anadolu Efes Istanbul affronterà la Stella Rossa a Belgrado in un match ... 🔗sportando.basketball

Banchi sfida Ataman: «Icona dell'Efes e del basket turco: Pana squadra di talento» - L'Anadolu Efes di coach Luca Banchi scende in campo stasera per la prima gara dei quarti di finale di EuroLeague contro il Panathinaikos. Dopo aver chiuso una grande stagione regolare la squadra turca ... 🔗pianetabasket.com