Borussia Dortmund-Wolfsburg è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, Pronostico.Una vittoria all'ultimo secondo che potrebbe cambiare le sorti della stagione. Quella che il Borussia Dortmund, la scorsa settimana, ha piazzato sul campo dell'Hoffenheim, potrebbe essere davvero l'affermazione che tutti, da quelle parti, aspettavano.Pronostico Borussia Dortmund-Wolfsburg: continua la corsa Champions (Lapresse) – Ilveggente.itSì, un pareggio nella corsa alla prossima Champions League non sarebbe servito a nulla. I tre punti, invece – visto che adesso sono solamente tre quelli che separano i gialloneri di Kovac dal quarto posto – danno speranza. E anche il calendario in questo caso viene in aiuto. Il Wolfsburg è infatti una di quelle squadre del massimo campionato tedesco che ormai non ha più nulla da chiedere alla propria stagione.

