Promozione Ultimo atto prima dei play off e play out

Ultimo atto del campionato di Promozione.Già definiti alcuni verdetti come il successo e la Promozione in Eccellenza della Jesina e la retrocessione in prima Categoria dell’Appignanese e del Barbara Monserra.Kevin TrudoA Jesi sarà festa e si pensa anche ad una gara divertente perchè Jesina – Moie Vallesina non è mai una partita banale con i tanti ex in campo.A proposito di campo quella di sabato pomeriggio potrebbe anche essere l’ultima gara in carriera con la maglia della Jesina ed in generale di Kevin Trudo: 8 campionati con la maglia leoncella per circa 200 presenze e oltre 40 gol. 🔗 Che potrebbero anche non disputarsi: tutto dipende dai risultati che giungeranno dai campi di Gradara, Villa San Martino e Pergola. Chi tra Cordella e Pierandrei il capocannoniere di stagione? Kevin Trudo: l’ultima con la maglia della Jesina? VALLESINA, 1 maggio 2025 – Dopo circa un mese di sospensione ritorna l’attività agonistiva con l’del campionato di.Già definiti alcuni verdetti come il successo e lain Eccellenza della Jesina e la retrocessione inCategoria dell’Appignanese e del Barbara Monserra.Kevin TrudoA Jesi sarà festa e si pensa anche ad una gara divertente perchè Jesina – Moie Vallesina non è mai una partita banale con i tanti ex in campo.A proposito di campo quella di sabato pomeriggio potrebbe anche essere l’ultima gara in carriera con la maglia della Jesina ed in generale di Kevin Trudo: 8 campionati con la maglia leoncella per circa 200 presenze e oltre 40 gol. 🔗 .com

