Prolungato fino al 2028 il GP di Formula 1 a Città del Messico

fino al 2028 per le gare del GP di Formula 1 a Città del Messico. "Siamo molto di annunciare che il Gran Premio di Città del Messico continuerà a far parte del nostro calendario fino al 2028", ha dichiarato l'amministratore delegato della F1, Stefano Domenicali. "La Formula 1 è energia, passione ed emozione, e ogni anno l'atmosfera unica creata dai nostri tifosi a Città del Messico è una delle esperienze più incredibili e coinvolgenti del nostro campionato", ha aggiunto.La capitale messicana "è la patria della Formula 1", ha dichiarato la sindaca Clara Brugada, sottolineando che il Gran Premio di Città del Messico genererà 21 miliardi di pesos, circa 1,1 miliardi di dollari, nel 2025. "Il Gran Premio non solo attrae gli appassionati di sport motoristici, ma stimola anche l'economia locale della Città, rafforza l'infrastruttura turistica e genera orgoglio", ha concluso.

