Profumi e giochi da tavolo per non prendersi troppo sul serio

I giochi da tavolo hanno sempre affascinato l'uomo. Il più antico, di cui si ha traccia, si chiama Senet: risale all'antico Egitto ed è un antenato del Backgammon, conosciuto in Italia come Tavola Reale o Tric-trac. Ogni epoca ha il suo. Nel 1200, Alfonso X di Castiglia ne fece tradurre numerosi dall'arabo allo spagnolo in un manoscritto che ancora oggi rappresenta la più antica trascrizione nota delle regole di molti giochi classici. Non stupisce che i giochi da tavolo – dalla dama agli scacchi passando per i puzzle – affascinino anche i maestri Profumieri, che a questo universo dedicano sempre più fragranze.

