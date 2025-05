Professionalità e fiducia | arriva la stella al merito del lavoro per il funzionario di banca Giorgio Magnani

Giorgio Magnani. Il funzionario della Romagna banca Credito Cooperativo Italiano, con 43 anni di servizio, ha ricevuto la stella al merito del lavoro, l’onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Ministro del. 🔗 Cesenatoday.it - "Professionalità e fiducia": arriva la stella al merito del lavoro per il funzionario di banca Giorgio Magnani Primo maggio speciale per il longianese. Ildella RomagnaCredito Cooperativo Italiano, con 43 anni di servizio, ha ricevuto laaldel, l’onorificenza concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, su proposta del Ministro del. 🔗 Cesenatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Boom Milan, arriva la stella: un vero fenomeno in Serie A - Gran colpo per i rossoneri, si pensa alla strategia per portarlo nel nostro campionato. La bella vittoria del Milan in Coppa Italia contro la Roma, seguita da quella contro l’Empoli in campionato, è la dimostrazione che qualcosa è cambiato nello spogliatoio rossonero. Boom Milan, arriva la stella: un vero fenomeno in serie A (LaPresse) tvplay.itIl 3-1 ai giallorossi, e il 2-0 all’Empoli nonostante le difficoltà, hanno messo in evidenza le mosse di mercato della dirigenza milanista, che si è mossa bene nel mese di gennaio. 🔗tvplay.it

Milan, arriva il rinnovo: una stella della squadra si lega a vita ai rossoneri - Ultimo aggiornamento 25 Febbraio 2025 19:17 di Giancarlo Spinazzola Milan, ecco il rinnovo per una delle stelle della squadra rossonera: il calciatore è pronto a legarsi a vita Il Milan sta affrontando una stagione davvero travagliata: i rossoneri non hanno continuità e l’andamento altalenante sta fin qui penalizzando oltremodo la formazione prima allenata da Paulo Fonseca e poi da Sergio Conceiçao. 🔗rompipallone.it

Ue, l’eco di Ventotene arriva a Bruxelles e Meloni incassa il sostegno di Salvini: “Totale fiducia” - (Adnkronos) – Dalla bufera sul Manifesto di Ventotene ai distinguo nel governo sul piano di riarmo europeo. Le polemiche italiane inseguono Giorgia Meloni fino a Bruxelles, dove è in corso il Consiglio europeo su difesa, competitività e Ucraina. E le parole con cui ieri, alla Camera, la presidente del Consiglio ha stigmatizzato il testo di […] 🔗periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Professionalità e fiducia: arriva la stella al merito del lavoro per il funzionario di banca Giorgio Magnani; CICLISMO, LA STELLA ALPINA IN FESTA : UN PROFESSIONISTA FRA I SUOI EX ATLETI; Ristorate Famiglia Rana, arriva la prima stella Michelin. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne