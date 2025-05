Problemi tecnici al volo per Siviglia disagi per i tifosi della Fiorentina diretti in Spagna

Problemi per circa 170 tifosi della Fiorentina diretti a Siviglia, dove stasera 1 maggio andrà in scena la semifinale di andata di Conference League tra Betis e Fiorentina. I sostenitori viola erano a bordo di un volo diretto in Andalusia, ma sono stati costretti a scendere a causa di un inconveniente tecnico. L'aereo era troppo carico e non riusciva a decollare. I tifosi dovrebbero comunque riuscire a partire con un volo che dovrebbe fare scalo a Cagliari e raggiungere Siviglia in giornata.

