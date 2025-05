Probabili formazioni Bologna Juve chi giocherà in difesa e sulla trequarti? Le primissime idee di Tudor

Probabili formazioni Bologna Juve: le possibili scelte di Tudor per l'importante sfida in ottica Champions League

La Juve prepara la sfida contro il Bologna. Mister Tudor dovrà fare i conti con l'assenza di Kelly mentre la possibile presenza di Koopmeiners e Vlahovic sarà accertata solamente nei prossimi giorni. Tuttosport ha analizzato quella che potrebbe essere la probabile formazione con Savona nel ruolo di braccetto e Conceicao in quello di trequartista insieme a Nico Gonzalez.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Savona, Renato Veiga, Kalulu; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Nico Gonzalez; Kolo Muani. All. Tudor.

