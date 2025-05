Prince of Persia | The Lost Crown supera i 2 milioni di giocatori Ubisoft è pronta a rilanciare la serie

Prince of Persia: The Lost Crown si prende ora una sorta di meritata rivincita. Ubisoft ha infatti annunciato che il gioco ha superato i 2 milioni di giocatori in tutto il mondo, confermando così il gradimento del pubblico per questo metroidvania moderno e raffinato. "Avete resuscitato la leggenda", scrive l'account ufficiale della serie su X. "Il Principe è tornato e, credeteci, si è appena riscaldato".Il traguardo non riguarda solo le vendite fisiche e digitali: va tenuto presente che il gioco è disponibile anche tramite Ubisoft+, il servizio in abbonamento della casa francese, oltre ad essere disponibile sul PlayStation Plus Extra, quindi i numeri includono anche gli utenti che lo hanno provato attraverso queste piattaforme. Nonostante ciò, Ubisoft ha ritenuto questi risultati sufficientemente forti da rilanciare l'intera saga, una notizia tutt'altro che scontata, considerando che fino a pochi mesi fa si parlava di un possibile ridimensionamento del team di sviluppo.

