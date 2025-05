Primo maggio volano parole grosse tra i principali leader politici | è guerra aperta

politici si accendono, con il governo e l’opposizione pronti a confrontarsi. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, apre il Primo maggio con un messaggio trionfante, sottolineando il successo di aver creato “oltre un milione di posti di lavoro in due anni e mezzo”, con un record storico di occupazione femminile e un tasso di disoccupazione ai minimi storici. Questi risultati, definiti “storici” dalla premier, sono rivendicati come frutto delle politiche governative. Tuttavia, dalle piazze e dalle forze politiche di opposizione arriva una dura critica: Elly Schlein accusa Meloni di descrivere “un Paese che non esiste”. Anche Giuseppe Conte parla di “ipocrisia istituzionalizzata”, mentre Angelo Bonelli denuncia “bugie seriali” da parte del governo. 🔗 Nella giornata dedicata alla celebrazione del lavoro, i tonisi accendono, con il governo e l’opposizione pronti a confrontarsi. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, apre ilcon un messaggio trionfante, sottolineando il successo di aver creato “oltre un milione di posti di lavoro in due anni e mezzo”, con un record storico di occupazione femminile e un tasso di disoccupazione ai minimi storici. Questi risultati, definiti “storici” dalla premier, sono rivendicati come frutto delle politiche governative. Tuttavia, dalle piazze e dalle forze politiche di opposizione arriva una dura critica: Elly Schlein accusa Meloni di descrivere “un Paese che non esiste”. Anche Giuseppe Conte parla di “ipocrisia istituzionalizzata”, mentre Angelo Bonelli denuncia “bugie seriali” da parte del governo. 🔗 Caffeinamagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Primo maggio: al Concertone anche le parole di Papa Francesco ai giovani - Sul palco del Concertone del primo maggio a Roma "ci sarà" anche Papa Francesco. Saranno trasmesse, infatti, le sue dichiarazioni rivolte ai giovani e al mondo della cultura e della musica. Lo hanno annunciato oggi gli organizzatori del concerto romano, durante la presentazione in Rai. 🔗today.it

Le parole che cambiano il mondo: festa del Primo maggio in memoria di Peppino Di Vittorio - SANNICOLA - Le parole che cambiano il mondo: una festa del Primo maggio in memoria di Peppino Di Vittorio quest’anno, a Sannicola. Una iniziativa per sostenere con forza quei... 🔗lecceprima.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Mattarella: “Intollerabile indifferenza su morti lavoro”; Mattarella at the ceremony for the 75th anniversary of the Cisl; Peppino Di Capri su Rai1, gli ascolti volano ma i social non perdonano: Altro che Champagne, questa è una gazzosa; Volano parole pesanti, scandalo Sinner: nuovo caso in Italia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo maggio a Bologna: “La mattanza sul lavoro deve finire”. Lepore: “Verità sulle stragi” - Applausi e lacrime per la testimonianza di Monica Michielin, la mamma di Mattia Battistetti, morto a 23 anni in un cantiere di Montebelluna: “Non chiamatele ... 🔗bologna.repubblica.it

1 Maggio: Mattarella, “Intollerabile l’indifferenza per i morti sul lavoro” - 1 Maggio Mattarella: "Intollerabile indifferenza per i morti sul lavoro" il discorso del presidente della Repubblica in visita a Latina in occasione del 1 maggio. 🔗mam-e.it

Il palco del concerto del primo maggio a Roma “è incredibile”, per dirlo con le parole di Noemi - “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai Sindacati per questo 1° Maggio, dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I segretari generali saranno presenti in ... 🔗rainews.it