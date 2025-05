Primo Maggio voci al corteo Cgil a Roma | Incidenti sul lavoro sono guerra civile ormai

Roma, 01 Maggio 2025 Si è tenuto a Roma il corteo della Cgil per il Primo Maggio. Il corteo, partito da Piazza Vittorio Emanuele, ha percorso via dello Statuto e ha raggiunto Viale dei Fori Imperiali dove è stato allestito il palco. Molti i manifestanti. "Noi studenti siamo qui al fianco dei lavoratori, un domani anche noi lo saremo". "Gli Incidenti sul lavoro sono ormai una guerra civile". "Difendiamo un lavoro sicuro". "L'attacco ai diritti dei lavoratori è sotto gli occhi di tutti". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it - Primo Maggio, voci al corteo Cgil a Roma: "Incidenti sul lavoro sono guerra civile ormai" (Agenzia Vista), 012025 Si è tenuto aildellaper il. Il, partito da Piazza Vittorio Emanuele, ha percorso via dello Statuto e ha raggiunto Viale dei Fori Imperiali dove è stato allestito il palco. Molti i manifestanti. "Noi studenti siamo qui al fianco dei lavoratori, un domani anche noi lo saremo". "Glisuluna". "Difendiamo unsicuro". "L'attacco ai diritti dei lavoratori è sotto gli occhi di tutti". Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev 🔗 Iltempo.it

Su questo argomento da altre fonti

Primo maggio in corteo: "Chiediamo più sicurezza" - EMPOLI Una giornata e sei cortei. Il Primo maggio è alle porte e la Cgil è già impegnata nell’organizzazione di iniziative su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Il tema nazionale verterà sulla salute e sulla sicurezza sui posti di lavoro. Tutti "Uniti per un lavoro più sicuro", in un Paese dove le morti bianche non accennano a diminuire. L’appuntamento centrale sarà a Empoli, con il corteo unitario Cgil Cisl e Uil, che partirà alle 9. 🔗lanazione.it

Primo maggio, oltre tremila in corteo per la Festa del Lavoro - TRIESTE - Partito il corteo del Primo maggio. Partenza, come di consueto in campo San Giacomo per poi proseguire in direzione di piazza Garibaldi, dove sono confluite alcune centinaia di persone. Il corteo composto da più di tremila persone, sta attraversando ora via Carducci, in direzione del... 🔗triesteprima.it

Primo maggio, sindacati e lavoratori in corteo a Novara e Domodossola - Novara e il Vco festeggiano la Festa dei lavoratori con una doppia manifestazione. Giovedì 1° maggio sono infatti in programma due cortei, organizzati dai sindacati Cgil, Cisl e Uil: uno a Novara e uno a Domodossola. A Novara il corteo partirà alle 9,30 da piazza Cavour, per concludersi... 🔗novaratoday.it

Ne parlano su altre fonti

Primo maggio, le voci dal corteo della Cgil a Roma; Primo maggio, le voci dal corteo della Cgil a Roma; Primo maggio, le voci dal corteo della Cgil a Roma; Primo Maggio, voci al corteo Cgil a Roma: “Incidenti sul lavoro sono guerra civile ormai”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo Maggio, voci al corteo Cgil a Roma: "Incidenti sul lavoro sono guerra civile ormai" - Si è tenuto a Roma il corteo della Cgil per il Primo Maggio. Il corteo, partito da Piazza Vittorio Emanuele, ha percorso via dello Statuto e ha raggiunto Viale dei Fori Imperiali dove è stato allestit ... 🔗ilgiornale.it

Primo Maggio a Milano, le voci dei lavoratori in corteo: Soldi per le armi sì, per i contratti no - In occasione della festa dei lavoratori il corteo organizzato da Cgil, Cisl e UIl "Uniti per un lavoro sicuro" a Milano. Ecco le opinioni dei manifestanti (Alexander Jakhnagiev) ... 🔗ilgiornale.it

Primo maggio, il corteo a Milano per sicurezza e salari - Musica e colori a Milano per il corteo organizzato da Cgil, Cisl e Uil in occasione del Primo maggio. Centinaia i lavoratori in piazza per chiedere salari più ... 🔗msn.com