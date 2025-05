Primo Maggio vergogna a Torino | danno fuoco al fantoccio di Bruno Vespa

Primo Maggio. In questo caso a Torino, dove davanti allo spezzone sociale in coda alla manifestazione sono apparsi tre fantocci in gommapiuma con le sembianze del presidente degli Usa Donald Trump, della premier Giorgia Meloni - raffigurata con abiti del Ventennio fascista - e del giornalista Bruno Vespa, che teneva in mano una telecamera con la scritta "Telemeloni". Ossessioni e pregiudizi duri a morire, oltre che infamanti. Ma non è tutto: i fantocci sono stati poi dati alle fiamme. Una porcheria che ovviamente non è passata inosservata. In fiamme anche bandiere Usa e di Israele: il solito improponibile menù antagonista.Tra i primissimi a commentare l'accaduto è stata Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ha definito quanto avvenuto "l’ennesimo spettacolo della vergogna". 🔗 Liberoquotidiano.it - Primo Maggio, vergogna a Torino: danno fuoco al fantoccio di Bruno Vespa A tempo record, le consuete bestialità ai cortei del. In questo caso a, dove davanti allo spezzone sociale in coda alla manifestazione sono apparsi tre fantocci in gommapiuma con le sembianze del presidente degli Usa Donald Trump, della premier Giorgia Meloni - raffigurata con abiti del Ventennio fascista - e del giornalista, che teneva in mano una telecamera con la scritta "Telemeloni". Ossessioni e pregiudizi duri a morire, oltre che infamanti. Ma non è tutto: i fantocci sono stati poi dati alle fiamme. Una porcheria che ovviamente non è passata inosservata. In fiamme anche bandiere Usa e di Israele: il solito improponibile menù antagonista.Tra i primissimi a commentare l'accaduto è stata Augusta Montaruli, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, che ha definito quanto avvenuto "l’ennesimo spettacolo della". 🔗 Liberoquotidiano.it

Primo Maggio, a Torino il tradizionale corteo per la Festa dei Lavoratori - A Torino il tradizionale corteo del Primo Maggio organizzato dalle sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil con lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”. Partito da piazza Vittorio arriva in piazza Solferino. Nello spezzone sociale sono comparsi i fantocci della premier Giorgia Meloni, del presidente Usa Donald Trump e una telecamera con la scritta teleMeloni. 🔗lapresse.it

Primo Maggio, a Torino i centri sociali si prendono il palco: bruciate le bandiere Ue, Usa e Israele - Ancora una volta gli organizzatori delle manifestazioni hanno lasciato campo libero a centri sociali e antagonisti di sinistra. Attesa per quanto accadrà al Concertone di Roma 🔗ilgiornale.it

Primo Maggio, il corteo sfila per il centro di Torino: "In Piemonte nel 2025 già 13 morti sul lavoro" - È partito poco prima delle 9.45 il tradizionale corteo del Primo Maggio di Torino. Il serpentone di lavoratori si è mosso da piazza Vittorio Veneto e arriverà in piazza Solferino. Quest’anno la conclusione della manifestazione non sarà in piazza San Carlo come da tradizione a causa dei lavori per... 🔗torinotoday.it

Primo Maggio: Montaruli (FdI), a Torino spettacolo contro lavoratori - "A Torino sta andando in scena l'ennesimo spettacolo della vergogna che vanifica le istanze dei lavoratori per lasciare spazio alla polemica prevenuta e ideologica. Tra bandiere bruciate, manichini co ... 🔗lospiffero.com

Corteo a Torino bruciate bandiere Usa, Israele e Ue, sfilano i fantocci di Meloni e Trump - Durante il corteo del Primo Maggio sono apparsi dei fantocci in gommapiuma con le sembianze del presidente Usa Donald Trump, della premier italiana Giorgia Meloni in abiti del Ventennio, e di Bruno ... 🔗ansa.it

Primo Maggio, in 20mila in corteo a Torino - Sfilano lavoratori e studenti, i sindacati confederali, il sindaco di Torino Lo Russo e la sottosegretaria Porchietto. Il blitz degli antagonisti ... 🔗rainews.it