Primo Maggio UGL Maurizio Gasparri Forza Italia | Fondamentale garantire occupazione stabile e sicurezza dei lavoratori

"L'UGL è garanzia di pluralismo e libertà sindacale, poiché va ribadito che non esistono monopoli rappresentativi. Essere qui il Primo Maggio è motivo di orgoglio e un modo per esprimere la vicinanza e l'affetto del mio movimento politico. I risultati del Governo Meloni sul fronte dell'occupazione"

Il Prof. Maurizio Oliviero, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, celebra il Primo Maggio: “La sicurezza sul lavoro deve essere un valore condiviso” - In occasione della Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno, con impegno e competenza, contribuiscono al progresso del Paese e al benessere collettivo. “Alla base del nostro progresso e del benessere della collettività c’è il lavoro di chi, con dedizione e senso di responsabilità, fa il suo dovere ogni giorno. 🔗laprimapagina.it

Primo Maggio UGL. Paolo Capone, Leader UGL: "Quest'anno a Frosinone per parlare di occupazione e lavoro stabile" - “Meno disoccupazione, meno precarietà, più lavoro. Da Nord a Sud, l’Italia che vogliamo”. È questo lo slogan del Primo Maggio 2025 dell’UGL. “Quest’anno la festa dei lavoratori dell’UGL sarà a Frosinone” - annuncia il Segretario Generale UGL, Paolo Capone. “Abbiamo scelto Frosinone perché è un terri 🔗ilgiornaleditalia.it

Primo Maggio. Rapporto UGL-Luiss Business School, scelta percorso universitario preoccupa il 60% dei giovani italiani - Roma, 30 aprile 2025 - La decisione del percorso universitario è fonte di preoccupazione per il 60% dei giovani italiani, mentre per il 63% il fattore di scelta più diffuso è il tipo di lavoro che si vorrebbe ottenere in futuro; il 68%, invece, ritiene la competenza informatica tra le più rilevanti nel mondo del lavoro. Sono alcuni dei risultati emersi nel Rapporto UGL-Luiss Business School “Indagine sull'orientamento scolastico. 🔗iltempo.it

Primo maggio, Alario alla manifestazione nazionale Ugl: "Portiamo i temi del territorio" - Il segretario confederale interverrà nel corso della manifestazione, in presenza dei vertici dell'organizzazione sindacale ... 🔗quotidianodigela.it

Primo Maggio, diverse manifestazioni in Regione - Dal corteo dei sindacati confederali a quelli della Ugl nelle province del Lazio, le molte iniziative per il Primo Maggio ... 🔗rainews.it

Primo Maggio, al via i cortei Cgil-Cisl-Uil: “Uniti per un lavoro sicuro” - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il Primo maggio. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai sindacati quest’anno per una giornata di mobilitazione, ... 🔗ildenaro.it