Primo Maggio UGL Maurizio Gasparri Forza Italia | Fondamentale garantire occupazione stabile e sicurezza dei lavoratori

© Ilgiornaleditalia.it - Primo Maggio UGL. Maurizio Gasparri, Forza Italia: "Fondamentale garantire occupazione stabile e sicurezza dei lavoratori" Primo Maggio è motivo di orgoglio e un modo per esprimere la vicinanza e l'affetto del mio movimento politico. I risultati del Governo Meloni sul fronte dell'occupazione s 🔗 "L'UGL è garanzia di pluralismo e libertà sindacale, poiché va ribadito che non esistono monopoli rappresentativi. Essere qui ilè motivo di orgoglio e un modo per esprimere la vicinanza e l'affetto del mio movimento politico. I risultati del Governo Meloni sul fronte dell's 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Cosa riportano altre fonti

Primo Maggio UGL. Maurizio Gasparri, Forza Italia: "Fondamentale garantire occupazione stabile e sicurezza dei lavoratori" - "L'UGL è garanzia di pluralismo e libertà sindacale, poiché va ribadito che non esistono monopoli rappresentativi. Essere qui il Primo Maggio è motivo di orgoglio e un modo per esprimere la vicinanza e l'affetto del mio movimento politico. I risultati del Governo Meloni sul fronte dell'occupazione s 🔗ilgiornaleditalia.it

Il Prof. Maurizio Oliviero, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, celebra il Primo Maggio: “La sicurezza sul lavoro deve essere un valore condiviso” - In occasione della Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno, con impegno e competenza, contribuiscono al progresso del Paese e al benessere collettivo. “Alla base del nostro progresso e del benessere della collettività c’è il lavoro di chi, con dedizione e senso di responsabilità, fa il suo dovere ogni giorno. 🔗laprimapagina.it

Primo Maggio UGL. Paolo Capone, Leader UGL: "Quest'anno a Frosinone per parlare di occupazione e lavoro stabile" - “Meno disoccupazione, meno precarietà, più lavoro. Da Nord a Sud, l’Italia che vogliamo”. È questo lo slogan del Primo Maggio 2025 dell’UGL. “Quest’anno la festa dei lavoratori dell’UGL sarà a Frosinone” - annuncia il Segretario Generale UGL, Paolo Capone. “Abbiamo scelto Frosinone perché è un terri 🔗ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo Maggio UGL. Maurizio Gasparri, Forza Italia: Fondamentale garantire occupazione stabile e sicurezza dei lavoratori; 1° Maggio, sindacati: stop morti lavoro. Landini: pronti a mobilitarci; Lavoro sicuro, obiettivo unitario di Cgil, Cisl e Uil; Premio Il lavoratore ideale 2025, consegnati i riconoscimenti in Provincia [FOTO]. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Primo Maggio UGL. Maurizio Gasparri, Forza Italia: “Fondamentale garantire occupazione stabile e sicurezza dei lavoratori” - “L’UGL è garanzia di pluralismo e libertà sindacale, poiché va ribadito che non esistono monopoli rappresentativi. Essere qui il Primo Maggio è motivo di orgoglio e un modo per esprimere la vicinanza ... 🔗meridiananotizie.it

Primo Maggio a Frosinone. L'Ugl in piazza per chiedere più lavoro e sicurezza - "Meno disoccupazione, meno precariato e più lavoro. Da nord a sud l'Italia che vogliamo". Parte da questo slogan la manifestazione che si è svolta oggi al parco Matusa di Frosinone in occasione della ... 🔗ciociariaoggi.it

Primo maggio, Alario alla manifestazione nazionale Ugl: "Portiamo i temi del territorio" - Il segretario confederale interverrà nel corso della manifestazione, in presenza dei vertici dell'organizzazione sindacale ... 🔗quotidianodigela.it