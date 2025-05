Primo Maggio tutti al mare Delirio in FiPiLi code da Montelupo a Lavoria

Maggio 2025 – Conviene armarsi di pazienza e non lasciarsi prendere dall'ansia. Perchè alle 11,30 di stamani, giovedì 1 Maggio, i tempi di percorrenza da Firenze a Calambrone, cioè il tempo stimato per percorrere tutti i circa 100 km della Firenze-Pisa-Livorno, era di circa 2 ore.Sono in molti ad aver scelto il mare per la classica gita fuori porta in occasione della Festa dei Lavoratori, ma la grande mole di traffico che si è riversata in FiPiLi ha generato lunghe e importanti code. I tratti Maggiormente congestionati sono quelli tra le uscite di Empoli Est e Empoli Centro e tra gli svincoli di Pontedera, ma si viaggia a scartamento ridotto anche nei pressi di San Miniato e Santa Croce. Ad aggravare la situazione anche alcuni incidenti, avvenuti nei pressi di Montopoli e San Miniato, che hanno generato ulteriori rallentamenti.

