Primo Maggio tragico tre morti e un ferito in Centro Italia

Primo Maggio, si è trasformata in tragedia in diverse località del Centro Italia. Tre distinti incidenti hanno causato la morte di tre persone e il ferimento di un'altra, funestando le gite fuori porta. Annegamento nel Furlo La prima tragedia si è consumata poco dopo mezzogiorno nelle Marche, nelle fredde acque del fiume Candigliano, vicino al suggestivo passo del Furlo (Pesaro e Urbino). Un uomo di 31 anni, di origine pakistana, ha perso la vita annegando. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava con amici presso il parco La Golena quando si è immerso in un punto dove l'acqua raggiunge i due metri e mezzo di profondità, senza più riuscire a rimanere a galla. Nonostante l'immediato allarme e l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Cagli, che lo hanno ripescato, per il giovane non c'era ormai più nulla da fare. 🔗 Agi.it - Primo Maggio tragico, tre morti e un ferito in Centro Italia AGI - Una giornata di festa e svago, quella del, si è trasformata in tragedia in diverse località del. Tre distinti incidenti hanno causato la morte di tre persone e il ferimento di un'altra, funestando le gite fuori porta. Annegamento nel Furlo La prima tragedia si è consumata poco dopo mezzogiorno nelle Marche, nelle fredde acque del fiume Candigliano, vicino al suggestivo passo del Furlo (Pesaro e Urbino). Un uomo di 31 anni, di origine pakistana, ha perso la vita annegando. Secondo le prime ricostruzioni, si trovava con amici presso il parco La Golena quando si è immerso in un punto dove l'acqua raggiunge i due metri e mezzo di profondità, senza più riuscire a rimanere a galla. Nonostante l'immediato allarme e l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Cagli, che lo hanno ripescato, per il giovane non c'era ormai più nulla da fare. 🔗 Agi.it

Su questo argomento da altre fonti

Tre cortei per il Primo Maggio a Pontedera, Pomarance e Montecalvoli - In provincia di Pisa, per il Primo Maggio, sono previsti tre appuntamenti: Cgil, Cisl e Uil provinciali hanno organizzato tre manifestazioni che si svolgeranno nelle località di Pontedera, Pomarance e Montecalvoli, dove ci saranno concentramenti alle ore 9.30, cortei per le vie cittadine e comizi... 🔗pisatoday.it

Primo maggio: Casteldaccia una delle tre piazze scelte da Cgil, Cisl e Uil nazionali - Casteldaccia ospiterà una delle tre manifestazioni nazionali di Cgil, Cisl e Uil per il primo maggio. Le altre due manifestazioni nazionali di Cgil Cisl e Uil si svolgeranno, in contemporanea con quella di Casteldaccia, a Montemurlo, in provincia di Prato e a Roma. A piazza Matrice (la piazza... 🔗palermotoday.it

Dal Santuario alla Centrale Taccani. Tre gite per il Primo maggio - Dal Santuario, alla Centrale Taccani, meraviglia del Liberty, alla Quadreria e Villa Visconti: tre gite per il 1 maggio. Ville Aperte non si ferma e per la Festa del Lavoro e a Trezzo offre un tuffo nella storia e nella scienza. Giornata all’insegna della bellezza sul fiume per un viaggio affascinante fra dame, cavalieri, balli, leggende, monaci e artisti: torna in versione primaverile la kermesse brianzola che accompagna il pubblico alla scoperta di 42 gioielli lombardi, sparsi in cinque province, ci sono anche Lecco, Como e Monza. 🔗ilgiorno.it

Approfondimenti da altre fonti

Primo Maggio tragico, tre morti e un ferito in Centro Italia; Si tuffa nel fiume Candigliano e viene risucchiato dalla corrente: annega un giovane alla gola del Furlo; Ayrton Senna: il ricordo eterno di un campione caduto il 1° maggio 1994?; Primo Maggio di festa mentre di lavoro si continua a morire. Anche il Vibonese piange i suoi figli. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo maggio drammatico nel carcere di terni, detenuto si toglie la vita: denunce e richieste del sappe - Il suicidio di un detenuto italiano nel carcere di Terni evidenzia la carenza di risorse e supporti psicologici nelle carceri italiane, con la polizia penitenziaria che chiede interventi urgenti per p ... 🔗gaeta.it

Primo Maggio in Toscana. A Montemurlo il ricordo di Luana d’Orazio: “Basta morti” - Sindacati e lavoratori in piazza. Bombardieri (Uil): “Numeri da guerra civile”. La madre di Luana: “Per me non è un giorno di festa” ... 🔗lanazione.it

Primo maggio, cronaca della giornata - I leader sindacali in tre luoghi simbolo, a Montemurlo il ricordo di Luana D'Orazio, morta in un'azienda il 3 maggio 2021. Landini: 'Senza risposte dal governo pronti alla mobilitazione'. La segretari ... 🔗ansa.it