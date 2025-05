Primo Maggio tra divieti proteste e tensioni nel mondo

Primo Maggio di divieti in Turchia, dove le tensioni sono subito sfociate in violenza. Almeno 400 arresti tra i manifestanti che hanno tentato di forzare i cordoni di sicurezza per raggiungere il centro della città. Per le autorità si tratta di proteste illegali. In piazza lavoratori, studenti e attivisti, non solo per i diritti e il lavoro, ma anche contro la detenzione di Ekrem Imamoglu, sindaco dell’opposizione di Istanbul. Poche ore prima, scontri anche nelle Filippine: a Manila centinaia di agenti in tenuta antisommossa hanno impedito ai dimostranti di avvicinarsi al Palazzo presidenziale. Al centro delle richieste: l’aumento del salario minimo e la protezione dei posti di lavoro. 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Primo Maggio tra divieti, proteste e tensioni nel mondo Istanbul blindata e manifestazioni proibite. Piazza Taksim – luogo simbolo dello scontro politico – è stata transennata, con strade bloccate e fermate del trasporto pubblico chiuse. Undiin Turchia, dove lesono subito sfociate in violenza. Almeno 400 arresti tra i manifestanti che hanno tentato di forzare i cordoni di sicurezza per raggiungere il centro della città. Per le autorità si tratta diillegali. In piazza lavoratori, studenti e attivisti, non solo per i diritti e il lavoro, ma anche contro la detenzione di Ekrem Imamoglu, sindaco dell’opposizione di Istanbul. Poche ore prima, scontri anche nelle Filippine: a Manila centinaia di agenti in tenuta antisommossa hanno impedito ai dimostranti di avvicinarsi al Palazzo presidenziale. Al centro delle richieste: l’aumento del salario minimo e la protezione dei posti di lavoro. 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Istanbul, oltre 250 arresti durante le proteste per il primo maggio a piazza Taksim - Ancora un 1 maggio segnato da violenze e arresti a Istanbul: secondo l'Associazione dei Giuristi Contemporanei (Chd), citata dall'emittente Halk Tv, almeno 250 persone sono state fermate dalla polizia mentre cercavano di raggiungere la centrale Piazza Taksim, simbolo storico della Festa dei Lavoratori ma da anni interdetta alle manifestazioni. Le forze dell'ordine sono intervenute con particolare severità contro alcuni gruppi, soprattutto giovani, che volevano celebrare la giornata in quella zona.

