Primo Maggio Tiso Confeuro | Lavoro agricolo merita più tutela | salute e sicurezza priorità

Primo Maggio è una giornata dalla portata storica, dal grande significato sociale, poiché dedicata alla dignità del Lavoro: anche in queste ore, dunque, rinnoviamo l’impegno per garantire condizioni sicure e salubri anche ai lavoratori agricoli, troppo spesso dimenticati nel dibattito nazionale”. Così Andrea Tiso, presidente nazionale di Confeuro, interviene in merito al Primo Maggio, quest’anno dedicato al tema cruciale della salute e sicurezza nei luoghi di Lavoro. “La terra continua a nutrire il Paese grazie all’impegno quotidiano di migliaia di braccianti, tecnici, agronomi e piccoli e medi agricoltori, spesso impiegati in condizioni difficili e talvolta persino pericolose. 🔗 È inaccettabile che ancora oggi in agricoltura si registrino numeri alti e preoccupanti di incidenti, infortuni e malattie professionali“Ilè una giornata dalla portata storica, dal grande significato sociale, poiché dedicata alla dignità del: anche in queste ore, dunque, rinnoviamo l’impegno per garantire condizioni sicure e salubri anche ai lavoratori agricoli, troppo spesso dimenticati nel dibattito nazionale”. Così Andrea, presidente nazionale di, interviene in merito al, quest’anno dedicato al tema cruciale dellanei luoghi di. “La terra continua a nutrire il Paese grazie all’impegno quotidiano di migliaia di braccianti, tecnici, agronomi e piccoli e medi agricoltori, spesso impiegati in condizioni difficili e talvolta persino pericolose. 🔗 Puntomagazine.it

