Primo Maggio spiegato bene la storia della Festa dei Lavoratori

Festa dei Lavoratori in ricordo delle lotte operaie nate a Chicago nel 1886 per ottenere giustizia

Primo maggio, Francesco Paolo Capone Ugl: «Il referendum della Cgil è un ritorno al passato, il governo sta facendo bene» - «Il salario minimo è uno specchietto per le allodole». L’ha detto il segretario generale dell’Ugl, Francesco Paolo Capone, in un’intervista al Secolo d’Italia per la «Festa nazionale dei lavoratori» del primo maggio. Per l’occasione di quest’anno, l’Ugl ha organizzato un raduno a Frosinone in cui convergeranno gli iscritti da ogni parte d’Italia «con la volontà di celebrare il lavoro e i lavoratori nei tanti aspetti positivi e anche nelle criticità dell’ambiente». 🔗secoloditalia.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

