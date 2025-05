Primo Maggio sindacati mobilitati | Uniti per un lavoro sicuro

Maggiori tutele e sicurezza nei luoghi di lavoro, ricordando le vittime e sollecitando interventi concreti da parte del governo. In occasione della Festa dei Lavoratori, le principali sigle sindacali italiane — CGIL, CISL e UIL — hanno organizzato manifestazioni in diverse città del Paese, accomunate dallo slogan "Uniti per un lavoro sicuro". L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di garantire condizioni di lavoro più sicure e dignitose, in un contesto in cui gli incidenti sul lavoro continuano a rappresentare una preoccupante realtà.? A Roma, il corteo ha attraversato il centro storico, con la partecipazione del segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, che ha sottolineato l'urgenza di interventi strutturali per prevenire le morti bianche.

