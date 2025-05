Primo Maggio sindacati in piazza per un lavoro più sicuro e meglio retribuito

lavoro e del lavoro. Sono stati questi gli aspetti del Primo Maggio celebrato oggi dai sindacati in piazza dei Signori e nell'ultima giornata della Festa d'Aprile al Parco della Provianda.Sul palchetto allestito vicino al Palazzo Scaligero si sono alternati i segretari delle. 🔗 Veronasera.it - Primo Maggio, sindacati in piazza per un lavoro più sicuro e meglio retribuito Sicurezza nele del. Sono stati questi gli aspetti delcelebrato oggi daiindei Signori e nell'ultima giornata della Festa d'Aprile al Parco della Provianda.Sul palchetto allestito vicino al Palazzo Scaligero si sono alternati i segretari delle. 🔗 Veronasera.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Primo maggio in piazza del Popolo, i sindacati: "In provincia nel 2024 quasi 7mila infortunati sul lavoro" - "Uniti per un lavoro sicuro". Cgil, Cisl e Uil celebrano il primo maggio con una festa in programma in Piazza del Popolo. Ma saranno ricordate anche le vite spezzate sul lavoro. "In Italia nel 2024 sono stati registrati più di mille infortuni mortali sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto... 🔗cesenatoday.it

Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei - L'articolo Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗ilfattoquotidiano.it

Primo Maggio, i sindacati scelgono piazza del Bacio: "Gli spazi complicati devono essere vissuti tutto l'anno" - Diritto al lavoro e sul posto di lavoro e diritto alla sicurezza. Necessità che si incontrano in piazza del Bacio, scelta dai sindacati per celebrare il Primo Maggio. “Abbiamo scelto piazza del Bacio poiché le cronache degli ultimi anni ci raccontano un quartiere estremamente complicato della... 🔗perugiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Sindacati in piazza: Lavoro, basta morti. Concertone in corso: l'omaggio a Papa Francesco sulla sicurezza sul lavoro; Meloni: oltre 1 milione di posti di lavoro creati. Schlein: la premier mente. Landini: mobilitazione senza risposte governo; Primo Maggio: sindacati in piazza in tutta Italia, Meloni difende operato del governo; Le piazze del 1° maggio tra festa e mobilitazione. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

I sindacati in piazza: 'Basta morti sul lavoro'. Scontro Meloni Schlein - Oltre mezzo milione di incidenti sul lavoro e più di mille morti l'anno. Tre al giorno: tragedie in cantieri, fabbriche, campi, a cui bisogna mettere fine. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Primo Maggio, sindacati e istituzioni in piazza per la sicurezza sul lavoro: «La vita delle persone viene prima di ogni profitto» - PADOVA - Anche quest'anno è stata piazza dei Signori il fulcro della manifestazione istituzionale del Primo Maggio a Padova, con le istituzioni e i rappresentanti dei sindacati ... 🔗ilgazzettino.it

Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio. Ad accompagnare la giornata quest’anno è lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”. Una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della ... 🔗ilfattoquotidiano.it