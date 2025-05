Primo Maggio sindacati in piazza | diretta video Uniti per un lavoro sicuro Meloni | Creato un milione di posti

Maggio 2025 – Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il Primo Maggio. "Uniti per un lavoro sicuro" è lo slogan scelto dai sindacati quest'anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul lavoro. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che torna in piazza San Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. Sono tre i cortei unitari, in tre luoghi simbolici: a Roma con Maurizio Landini (qui la diretta video), a Casteldaccia (Palermo) con Daniela Fumarola e a Montemurlo (Prato) con PierPaolo Bombardieri. Ogni sindacato ha scelto una piazza diversa: il leader della Cgil Landini a Roma perché la capitale, come la regione Lazio, è maglia nera per l'aumento dei morti sul lavoro. 🔗 Quotidiano.net - Primo Maggio, sindacati in piazza: diretta video. “Uniti per un lavoro sicuro”. Meloni: “Creato un milione di posti” Roma, 12025 – Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil in tutta Italia per celebrare il. "per un" è lo slogan scelto daiquest'anno per una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della salute e sicurezza sul. Nel pomeriggio si terrà il tradizionale concertone a Roma con oltre 50 artisti, che torna inSan Giovanni, dopo la parentesi dello scorso anno al Circo Massimo. Sono tre i cortei unitari, in tre luoghi simbolici: a Roma con Maurizio Landini (qui la), a Casteldaccia (Palermo) con Daniela Fumarola e a Montemurlo (Prato) con PierPaolo Bombardieri. Ogni sindacato ha scelto unadiversa: il leader della Cgil Landini a Roma perché la capitale, come la regione Lazio, è maglia nera per l'aumento dei morti sul. 🔗 Quotidiano.net

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo maggio in piazza del Popolo, i sindacati: "In provincia nel 2024 quasi 7mila infortunati sul lavoro" - "Uniti per un lavoro sicuro". Cgil, Cisl e Uil celebrano il primo maggio con una festa in programma in Piazza del Popolo. Ma saranno ricordate anche le vite spezzate sul lavoro. "In Italia nel 2024 sono stati registrati più di mille infortuni mortali sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto... 🔗cesenatoday.it

Primo Maggio, i sindacati scelgono piazza del Bacio: "Gli spazi complicati devono essere vissuti tutto l'anno" - Diritto al lavoro e sul posto di lavoro e diritto alla sicurezza. Necessità che si incontrano in piazza del Bacio, scelta dai sindacati per celebrare il Primo Maggio. “Abbiamo scelto piazza del Bacio poiché le cronache degli ultimi anni ci raccontano un quartiere estremamente complicato della... 🔗perugiatoday.it

Primo Maggio, la “lezione” di Papa Francesco ai sindacati: l’uomo al centro nella Dottrina sociale della Chiesa - Il Primo Maggio, Festa del Lavoro, di quest’anno non può non essere segnato dalla recente scomparsa di Papa Francesco, Pontefice “peronista” si è detto e quindi populista e sensibile ai temi del lavoro. E’ per “recuperare” un’idea sociale, incardinata nella Dottrina Sociale della Chiesa, ben diversa dal genericismo di certe “ricostruzioni” giornalistiche, lette in questi giorni, che ci piace riproporre il “manifesto” del buon lavoro e della buona impresa, lanciato da Papa Francesco, durante la sua visita pastorale a Genova, il 27 maggio 2017, in occasione dell’ incontro con i lavoratori ... 🔗secoloditalia.it

Su questo argomento da altre fonti

Primo maggio, sindacati in piazza 'uniti per un lavoro sicuro'; Primo Maggio, cortei nei luoghi simbolo e concertone a Roma. LIVE; Primo maggio, i sindacati in piazza: «Uniti per un lavoro sicuro»; Primo maggio, sindacati in piazza con lo slogan Uniti per un lavoro sicuro. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Primo maggio, sindacati in piazza. Meloni: 'Oltre 1 milione di posti di lavoro creati' - "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. 🔗ansa.it

Primo maggio, sindacati in piazza con lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro" - Sono iniziate le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio. Ad accompagnare la giornata quest'anno è lo slogan "Uniti per un lavoro sicuro". Una giornata di mobilitazione, dedicata ai tem ... 🔗msn.com

Primo maggio, sindacati in piazza: la diretta delle manifestazioni - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela ... 🔗leggo.it