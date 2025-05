Primo Maggio sindacati in piazza | Basta morti sul lavoro Landini | pronti a mobilitarci

lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma ha sfilato il corteo con il leader della Cgil. Invece Daniela Fumarola, leader della Cisl, è stata a Casteldaccia, dove morirono cinque operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio, giovane morta in una ditta tessile. sindacati di base a Milano. A Roma il Concertone. Scontro tra la premier Meloni e le opposizioni sui salari 🔗 Tg24.sky.it - Primo Maggio, sindacati in piazza: “Basta morti sul lavoro”. Landini: pronti a mobilitarci È stata una giornata dedicata alla sicurezza sul, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma ha sfilato il corteo con il leader della Cgil. Invece Daniela Fumarola, leader della Cisl, è stata a Casteldaccia, dove morirono cinque operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio, giovane morta in una ditta tessile.di base a Milano. A Roma il Concertone. Scontro tra la premier Meloni e le opposizioni sui salari 🔗 Tg24.sky.it

Primo maggio in piazza del Popolo, i sindacati: "In provincia nel 2024 quasi 7mila infortunati sul lavoro" - "Uniti per un lavoro sicuro". Cgil, Cisl e Uil celebrano il primo maggio con una festa in programma in Piazza del Popolo. Ma saranno ricordate anche le vite spezzate sul lavoro. "In Italia nel 2024 sono stati registrati più di mille infortuni mortali sul lavoro, con un aumento del 4,7% rispetto... 🔗cesenatoday.it

Forlì festeggia il primo maggio, sindacati in piazza: "I morti sul lavoro non vanno ridotti ma totalmente azzerati" - Tanta gente in piazza per una partecipata festa dei lavoratori a Forlì. Cgil, Cisl e Uil hanno celebrato il primo maggio con una festa in Piazza Saffi. Fari puntati sulla piaga delle vite spezzate sul lavoro. "In Italia nel 2024 sono stati registrati più di mille infortuni mortali sul lavoro, con... 🔗forlitoday.it

Trattori, ballerine e sindacati in piazza, Cesena festeggia il primo maggio: "Basta morti sul lavoro e precarietà" - Cesena ha festeggiato in modo molto partecipato, come da tradizione, il primo maggio festa dei lavoratori. In centro sono arrivati come di consueto i trattori, spettacoli con le ballerine ed in Piazza del Popolo c'è stato l'intervento unitario dei sindacati Cgil, Cisl e Uil che hanno lanciato un... 🔗cesenatoday.it

Primo Maggio, sindacati e istituzioni in piazza per la sicurezza sul lavoro: «La vita delle persone viene prima di ogni profitto» - PADOVA - Anche quest'anno è stata piazza dei Signori il fulcro della manifestazione istituzionale del Primo Maggio a Padova, con le istituzioni e i rappresentanti dei sindacati ... 🔗ilgazzettino.it

Primo maggio, i sindacati scendono in piazza: “Uniti per un lavoro sicuro”. Palermo, Roma, Prato: tutti i cortei - Al via le manifestazioni di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio. Ad accompagnare la giornata quest’anno è lo slogan “Uniti per un lavoro sicuro”. Una giornata di mobilitazione, dedicata ai temi della ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Primo maggio, i sindacati in piazza: basta morti sul lavoro - Oltre mezzo milione di incidenti sul lavoro e più di mille morti l’anno. Tre al giorno: tragedie in cantieri, fabbriche, campi, a cui bisogna mettere fine. Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza per il P ... 🔗msn.com