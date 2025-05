Primo Maggio | sicurezza sul lavoro tra Landini Fumarola e Bombardieri

Oggi le piazze si animano in tre sedi diverse per le manifestazioni nazionali del Primo Maggio, tutte focalizzate su una tematica ritenuta di massima importanza: la sicurezza sul lavoro, definita dai sindacati come un'emergenza nazionale. Leader e rappresentanti si sono scelti spazi che richiamano tragici episodi, sottolineando l'urgenza di misure efficaci per evitare ulteriori tragedie.

Il Prof. Maurizio Oliviero, Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, celebra il Primo Maggio: “La sicurezza sul lavoro deve essere un valore condiviso” - In occasione della Festa delle Lavoratrici e dei Lavoratori, il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Prof. Maurizio Oliviero, ha voluto esprimere un sentito ringraziamento a tutte le persone che ogni giorno, con impegno e competenza, contribuiscono al progresso del Paese e al benessere collettivo. “Alla base del nostro progresso e del benessere della collettività c’è il lavoro di chi, con dedizione e senso di responsabilità, fa il suo dovere ogni giorno. 🔗laprimapagina.it

Ermal Meta, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Sicurezza sul lavoro in primis, non mai sentito il bisogno di usare l’AI» - La nostra video intervista a Ermal Meta, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha parlato dell’evento e anche di sicurezza sul lavoro e di intelligenza artificiale Vi presentiamo la nostra video intervista a Ermal Meta, tra i conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. Ci ha parlato oltre che dell’evento anche di sicurezza sul lavoro e di intelligenza artificiale. 🔗.com

"Sicurezza e lavoro, serve partecipazione e coesione", delegazione del sindacato a Casteldaccia per il Primo Maggio - Lavoro e sicurezza che si uniscono allo sviluppo. Sono i temi del Primo Maggio 2025 che vedrà una delle tre manifestazioni nazionali in Sicilia, dalle 10 in piazza Matrice a Casteldaccia, dove concluderà la segretaria generale Cisl nazionale Daniela Fumarola. La delegazione della Cisl Messina... 🔗messinatoday.it

Primo Maggio: la sicurezza sul lavoro al centro delle manifestazioni italiane - Il Primo Maggio 2023 è stato caratterizzato da un forte richiamo alla sicurezza sul lavoro, un tema che ha unito le diverse sigle sindacali in tutta Italia. Cgil, Cisl, Uil e altre organizzazioni hann ... 🔗notizie.it

Primo maggio, Cosimo De Marco: «Mancano i tecnici della prevenzione» - Sicurezza sul lavoro: «In Campania i Tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro in organico nelle Asl, professione specializzata e deputata ad assicurare ... 🔗ilmattino.it

Primo Maggio, sindacati e istituzioni in piazza per la sicurezza sul lavoro: «La vita delle persone viene prima di ogni profitto» - PADOVA - Anche quest'anno è stata piazza dei Signori il fulcro della manifestazione istituzionale del Primo Maggio a Padova, con le istituzioni e i rappresentanti dei sindacati ... 🔗ilgazzettino.it