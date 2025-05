Primo Maggio Sgambati Uil Campania | Dare giustizia alle famiglie delle vittime del lavoro

lavoro continueremo a insistere per il riconoscimento dell’omicidio colposo sul lavoro e per l’istituzione di una procura speciale che possa finalmente Dare giustizia alle famiglie delle vittime e degli invalidi sul lavoro“. Lo ha detto Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Napoli e Campania, a margine della manifestazione per il Primo Maggio in piazza Municipio. “Non dimentichiamo che oltre i morti sul lavoro – ha aggiunto – ci sono anche tanti altri lavoratori e lavoratrici che restano invalidi a causa di incidenti gravi sui luoghi di lavoro. Il Primo Maggio è un’occasione per rinnovare il nostro impegno sulla sicurezza e anche su altri temi come la precarietà e il lavoro povero, dobbiamo essere in grado di mantenere ed alimentare una forza attrattiva della capacità manifatturiera nella nostra regione, perché senza investimenti non si genera lavoro e per noi il lavoro deve essere sicuro , dignitoso e di qualità”. 🔗 “Per la sicurezza sui luoghi dicontinueremo a insistere per il riconoscimento dell’omicidio colposo sule per l’istituzione di una procura speciale che possa finalmentee degli invalidi sul“. Lo ha detto Giovanni, segretario generale Uil Napoli e, a margine della manifestazione per ilin piazza Municipio. “Non dimentichiamo che oltre i morti sul– ha aggiunto – ci sono anche tanti altri lavoratori e lavoratrici che restano invalidi a causa di incidenti gravi sui luoghi di. Ilè un’occasione per rinnovare il nostro impegno sulla sicurezza e anche su altri temi come la precarietà e ilpovero, dobbiamo essere in grado di mantenere ed alimentare una forza attrattiva della capacità manifatturiera nella nostra regione, perché senza investimenti non si generae per noi ildeve essere sicuro , dignitoso e di qualità”. 🔗 Ildenaro.it

