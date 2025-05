Primo maggio | Servono retribuzioni dignitose e sicurezza sul lavoro

Primo Maggio in piazza per la sicurezza: “Basta morti sul lavoro, servono fatti” - Le principali sigle sindacali scenderanno in piazza per chiedere un intervento decisivo contro le morti sul lavoro. I dati allarmanti per il 2025 L'articolo Primo Maggio in piazza per la sicurezza: “Basta morti sul lavoro, servono fatti” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo maggio al Foro Boario - Cgil, Cisl, Uil, Acli e Movimento lavoratori di Azione cattolica, con il comitato del quartiere Foro Boario e il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa del Primo Maggio al parcheggio del Foro Boario. Inizierà alle 10.30 con una messa celebrata da don Rino Ramaccioni, nel 60esimo anniversario del suo sacerdozio; seguiranno gli interventi dei sindacati e il saluto del sindaco Sclavi per concludersi con alcuni brani eseguiti dal corpo bandistico Gabrielli. 🔗ilrestodelcarlino.it

Primo Maggio, Bilotti (M5s): “Il lavoro sia diritto e dignità, non privilegio. Servono salario minimo e sicurezza” - "Il Primo Maggio è la festa di chi lavora, ma anche di chi il lavoro lo cerca, lo ha perso o lo vive ogni giorno con insicurezza". Lo sottolinea, in occasione del Primo Maggio, la senatrice del Movime ... 🔗salernotoday.it

Primo maggio: onorare il lavoro con la verità - Ha ragione Pietro Ichino: il modo migliore di festeggiare il lavoro è dire basta alle tante ipocrisie ed alla falsa retorica che lo accompagna, a ... 🔗msn.com

Primo Maggio, Acli Toscana: "Occupazioni sicure, ben pagate e dignitose" - FIRENZE - "Certo che serve il lavoro. Ma basta con la logica del lavoro a qualunque costo. Servono occupazioni sicure, giustamente retribuite e dignitose, che non espongano le persone a rischi evitabi ... 🔗msn.com