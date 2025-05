Primo Maggio | senza lavoro di qualità l’Europa rischia di scomparire

Sono oltre 100mila i giovani lavoratori e studenti che ogni anno lasciano l'Italia, in media. Sono ben oltre 6 milioni gli italiani che vivono all'estero, di cui la stragranderanza lavoratori. Nel 2023, il 45,5% del totale iscritti all'Aire ha tra i 18 e i 34 anni e un 23,3% tra i 35 e i 49 anni. Il lavoro è uno dei motori più potenti nell'orientare le scelte del cittadino, e come tale andrebbe trattato.senza lavoro di qualità l'Europa rischia di scomparire. Secondo un report di McKinsey, una prima ondata di paesi, tra cui Usa, Cina, Giappone, Corea del Sud ed Europa, vedrà la popolazione in working age – tra i 15 – 64 anni – restringersi a 340 milioni nel 2050. Questo vuol dire che il rapporto tra la popolazione che lavora e gli over 65 sarà di 2:1, nel 2050. Era di 7:1 nel 1997 ed è di 4:1 oggi. 🔗 Tpi.it

Morti sul lavoro, la strage senza fine: 138 vittime in due mesi. Il Primo Maggio triste di chi ricorda. Meloni: «Dobbiamo agire» - L'ultimo dramma si è verificato il 29 aprile, solo due giorni fa. Un operaio di 35 anni è morto schiacciato dalla pala del Bobcat a Soresina, nel Cremonese. Il... 🔗leggo.it

Primo maggio, Bonforte: "Senza diritti e senza dignità nel lavoro viene meno la libertà" - "Il Primo Maggio non è soltanto una celebrazione: è una giornata di memoria, di impegno e di lotta. Ricordiamo le battaglie che hanno garantito diritti e tutele a milioni di lavoratori e lavoratrici, ma allo stesso tempo siamo chiamati a guardare avanti, a tutto ciò che resta da fare per un... 🔗reggiotoday.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

Morti sul lavoro, la strage senza fine: 138 vittime in due mesi. Il Primo Maggio triste di chi ricorda. Meloni: «Dobbiamo agire» - L'ultimo dramma si è verificato il 29 aprile, solo due giorni fa. Un operaio di 35 anni è morto schiacciato dalla pala del Bobcat a Soresina, nel Cremonese. 🔗msn.com

Primo Maggio, storia della festa socialista del lavoro che Mussolini aveva abolito - Quale l'origine di questa ricorrenza? Una decisione della Seconda Internazionale che scelse la data di una manifestazione operaia repressa nel sangue a Chicago ... 🔗globalist.it

Perché celebriamo il Primo maggio, festa del lavoro - Da oltre un secolo, in molti paesi del mondo, si festeggiano i lavoratori. Ricordando eventi tragici, che però fecero avanzare la consapevolezza dei diritti ... 🔗repubblica.it