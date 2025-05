Primo maggio scontro sul lavoro Meloni rivendica i risultati Schlein attacca | Bugiarda

lavoro, la politica alza i toni. Giorgia Meloni apre il Primo maggio con un messaggio orgoglioso: "Oltre un milione di posti di lavoro creati in due anni e mezzo, occupazione femminile ai massimi storici, disoccupazione ai minimi da 18 anni". Un bilancio che la premier definisce "storico", rivendicando l'azione del governo. Ma dalle piazze e dai partiti d'opposizione arriva una replica netta e carica di sfida: "Sta raccontando un Paese che non esiste", attacca Elly Schlein. Per Giuseppe Conte si tratta di "ipocrisia istituzionalizzata". E Angelo Bonelli accusa: "Anche oggi, bugie seriali".Meloni, nel suo post su X, ringrazia "chi lavora, chi cerca un'occasione, chi non si arrende". Poi elenca i dati: oltre 24 milioni e 300 mila occupati, una crescita che il governo attribuisce a riforme strutturali e incentivi mirati.

