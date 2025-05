Primo maggio sciopero virtuale del 118 | Basta aggressioni

Primo maggio al lavoro, come sempre, ma con un segnale forte di protesta. Gli operatori del 118 siciliano, in particolare gli autisti soccorritori, hanno messo in atto questa mattina uno "sciopero virtuale" di tre ore per accendere i riflettori sui crescenti disagi e, soprattutto, sul grave.

Primo maggio 2025, sciopero generale: cosa succede in Italia - Il Primo Maggio 2025, giornata storicamente dedicata alla celebrazione dei lavoratori, sarà tutt’altro che una festa tranquilla. A rompere il cerimoniale ci pensa l’Usi-Cit, sindacato di base che ha scelto di proclamare uno sciopero generale nazionale. Tutti i settori pubblici e privati sono stati chiamati a incrociare le braccia. L’annuncio, depositato con cura presso il Dipartimento della Funzione Pubblica come impone la legge n. 🔗quifinanza.it

Giovedì primo maggio sciopero generale nella sanità - Sciopero generale dell’intera giornata del 1° maggio 2025 proclamato da USI CIT. A comunicarlo il Dipartimento della Funzione Pubblica, sul cruscotto degli scioperi nel pubblico impiego del proprio sito internet. Lo sciopero riguarda tutti i settori, tutti i comparti e i dipendenti pubblici. Asl... 🔗arezzonotizie.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Sciopero virtuale del 1° Maggio per gli operatori Seus 118: troppe aggressioni, chiedono più sicurezza sul lavoro - Il primo maggio al lavoro, come capita in tutti gli altri giorni dell’anno. Gli operatori del 118 in mattinata hanno messo in atto uno sciopero virtuale per mettere in evidenza i disagi e il pericolo ... 🔗lasicilia.it

Basta aggressioni agli operatori del 118: oggi 1 maggio sciopero virtuale - Oggi, 1° maggio, il personale del CoES Sicilia (Coordinamento Emergenze Sanitarie Sicilia) ha indetto uno sciopero simbolico di tre ore, dalle ore 09:00 alle ore 12:00, su tutto il territorio regional ... 🔗quotidianodiragusa.it

Primo maggio 2025, sciopero generale: cosa succede in Italia - Sciopero del 1° maggio 2025 indetto da Usi-Cit con disagi su sanità e servizi pubblici, manifestazioni nelle piazze e celebrazioni in occasione della festa dei lavoratori ... 🔗quifinanza.it