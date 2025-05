Primo Maggio Schlein | L' Italia è fondata sul lavoro non su quello povero e precario

Maggio 2025 "L'Italia è fondata sul lavoro, non su quello povero e precario. Dobbiamo lottare con i lavoratori per contrastare il lavoro povero e precario, per aumentare i salari arrivando al salario minimo e chiediamo alla Maggioranza di calendarizzarlo subito. E poi l'8 e 9 giugno i cittadini potranno votare" così la segretaria del Pd Elly Schlein, a margine della manifestazione del Primo Maggio della Cgil a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev

Sicurezza, salari e condivisione. Il primo maggio di Meloni e Schlein - Giorgia Meloni annuncia 1,2 miliardi di euro per la sicurezza sul lavoro. La segretaria del Pd Elly Schlein sostiene che l’ostilità al salario minimo della presidente del Consiglio è “inspiegabile”. Il primo maggio di governo e opposizione si gioca sull’attivismo di Palazzo Chigi, che annuncia nuove risorse e sulla risposta ideologica del Nazareno ancorata al salario minimo. Il messaggio di Meloni Un miliardo e duecento milioni per migliorare la sicurezza sui posti di lavoro. 🔗formiche.net

Primo Maggio UGL. Maurizio Gasparri, Forza Italia: "Fondamentale garantire occupazione stabile e sicurezza dei lavoratori" - "L'UGL è garanzia di pluralismo e libertà sindacale, poiché va ribadito che non esistono monopoli rappresentativi. Essere qui il Primo Maggio è motivo di orgoglio e un modo per esprimere la vicinanza e l'affetto del mio movimento politico. I risultati del Governo Meloni sul fronte dell'occupazione s 🔗ilgiornaleditalia.it

Primo Maggio e gender pay gap: in Italia le donne guadagnano ancora meno degli uomini - In Italia la disparità salariale tra i generi è ancora una realtà drammatica, che è importante porre al centro della discussione sui diritti sul lavoro L'articolo Primo Maggio e gender pay gap: in Italia le donne guadagnano ancora meno degli uomini proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

