Primo maggio | quanto è duro il mondo per quelli normali…

quanto è duro il mondo per quelli normali,che hanno poco amore intorno o troppo sole negli occhiali."Così canta Lucio Corsi. E in quella frase c'è tutta la fatica del vivere.Il Primo maggio si celebra il lavoro ed è la festa dei lavoratori. Ma per molti, lavorare non è una scelta: è una corsa continua, una maratona ad ostacoli dove vince chi non crolla.E chi nasce "normale" – senza rendite, senza padri generosi, senza reti di protezione – sa bene cosa significa "vivere la vita", non solo attraversarla.I normali sono quelli che devono cavarsela da soli.Sono quelli che studiano lavorando, che mettono da parte sogni per pagare l'affitto.quelli che si sono sentiti dire "non sei abbastanza", ma non hanno mai mollato.Che hanno provato a "brillare", ma poi hanno dovuto abbassare gli occhi, perché la luce costava troppo.

