Primo Maggio non è una semplice ricorrenza: è il simbolo di una battaglia universale per i diritti, la dignità e la giustizia sociale. Una festa che unisce i popoli sotto un valore fondante delle nostre democrazie: il lavoro". Lo afferma l’eurodeputata di Forza Italia e del Ppe, Giusi Princi. 🔗 Reggiotoday.it - Primo Maggio, Princi: "E' il simbolo di una battaglia per i diritti, la dignità e la giustizia sociale" "Ilnon è una semplice ricorrenza: è ildi unauniversale per i, lae la. Una festa che unisce i popoli sotto un valore fondante delle nostre democrazie: il lavoro". Lo afferma l’eurodeputata di Forza Italia e del Ppe, Giusi. 🔗 Reggiotoday.it

Primo Maggio, cortei nei luoghi simbolo e concertone a Roma. LIVE - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela Fumarola, leader della Cisl, sarà a Casteldaccia, dove morirono 5 operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio. I sindacati di base si riuniscono a Milano. A Roma il Concertone, a Taranto l'Uno Maggio Libero e Pensante. 🔗tg24.sky.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

