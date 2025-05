Primo Maggio per sicurezza sul lavoro

Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela Fumarola, leader Cisl, sarà a Casteldaccia, dove morirono 5 operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio. I sindacati di base si riuniscono a Milano. Nella Capitale il tradizionale concertone del Primo Maggio. Musica anche a Taranto: "Uno Maggio Libero e Pensante" 🔗 8.32dedicato allasul, con manifestazioni in tre luoghi simbolici. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela Fumarola, leader Cisl, sarà a Casteldaccia, dove morirono 5 operai. A Montemurlo il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri, nel ricordo di Luana D'Orazio. I sindacati di base si riuniscono a Milano. Nella Capitale il tradizionale concertone del. Musica anche a Taranto: "UnoLibero e Pensante" 🔗 Servizitelevideo.rai.it

"Sicurezza e lavoro, serve partecipazione e coesione", delegazione del sindacato a Casteldaccia per il Primo Maggio - Lavoro e sicurezza che si uniscono allo sviluppo. Sono i temi del Primo Maggio 2025 che vedrà una delle tre manifestazioni nazionali in Sicilia, dalle 10 in piazza Matrice a Casteldaccia, dove concluderà la segretaria generale Cisl nazionale Daniela Fumarola. La delegazione della Cisl Messina... 🔗messinatoday.it

Primo Maggio, i sindacati della 'Triplice' uniti per la sicurezza sul lavoro - TRIESTE - Sicurezza sul lavoro. E' il primo, e forse più pregnante, tema che Cgil, Cisl e Uil sollevano alla vigilia del Primo Maggio. "Solo nei primi due mesi di quest'anno l'Italia ha visto 138 infortuni mortali, il 16 per cento in più rispetto a quelli di gennaio febbraio 2024" ricorda Michele... 🔗triesteprima.it

Sicurezza su lavoro: Meloni annuncia provvedimento per il Primo Maggio. “Basta morti e infortuni” - Giorgia Meloni: "Pensiamo a degli interventi concreti per la sicurezza sul lavoro, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni. Metteremo a disposizione importanti risorse che intendiamo utilizzare confrontando le nostre proposte con quelle dei sindacati e delle associazioni datoriali" L'articolo Sicurezza su lavoro: Meloni annuncia provvedimento per il Primo Maggio. 🔗.com

Primo Maggio per la sicurezza - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro. In Umbria la piazza dei sindacati ad Orvieto per ricordare le vittime degli infortuni e discutere di precarietà e salari. Intanto proprio oggi prosegue ... 🔗rainews.it

Primo maggio e salute sul lavoro, Anelli: “Tutelare sicurezza professionisti sanitari” - Il presidente della FNOMCeO: “Un primo maggio speciale, dopo la morte di Papa Francesco e prima del conclave. Il Pontefice è stato sempre vicino a tutti i professionisti della salute" ... 🔗msn.com

Primo Maggio, cortei nei luoghi simbolo e concertone a Roma. LIVE - Primo Maggio dedicato alla sicurezza sul lavoro, con manifestazioni in tre luoghi simbolici per le iniziative nazionali unitarie. A Roma il leader della Cgil, Maurizio Landini; Daniela Fumarola, leade ... 🔗tg24.sky.it