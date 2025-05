Primo maggio parte il Concertone rosso Leo Gassmann apre con Bella ciao

Concertone romano del Primo maggio si tinge di rosso e prende il via con l'esecuzione di "Bella ciao". Leo Gassmann, cantautore e attore 26enne, sale sul palco di San Giovanni e intona, insieme alle migliaia di giovani già presenti, la canzone simbolo della lotta partigiana. "Una grande emozione. Una canzone molto importante, molto significativa che ci ricorda che 80 anni fa siamo stati liberati da un'oppressione violenta che non ci permetteva di vivere in un paese libero e democratico. È stata una lotta che è partita dai giovani, da ragazzi e ragazze che hanno voluto uscire da quel momento buio e quindi sono felice di cantarla anche per loro. È una grande responsabilità, storicamente parlando e sarà un bellissimo momento", dice a Lapresse. Un'occasione, quella della festa dei lavoratori, che la galassia antagonista, sostenuta dalla sinistra, ha prontamente trasformato nella giornata dell'odio anti-governo.

Vincenzo Schettini, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Ho studiato violino, la musica è parte della mia vita» - La nostra video intervista a Vincenzo Schettini, l'amatissimo prof di fisica che farà da supporto ai conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha raccontato diverse cose interessanti Vi presentiamo la nostra video intervista a Vincenzo Schettini, l'amatissimo professore di fisica che farà da supporto ai conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni.

Vincenzo Schettini, video intervista Concertone Primo Maggio 2025: «Ho studiato violino, la musica è parte della mia vita» - La nostra video intervista a Vincenzo Schettini, l’amatissimo prof di fisica che farà da supporto ai conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, che ci ha raccontato diverse cose interessanti Vi presentiamo la nostra video intervista a Vincenzo Schettini, l’amatissimo professore di fisica che farà da supporto ai conduttori del Concertone del Primo Maggio 2025 a Roma, sul palco di Piazza San Giovanni. 🔗.com

Concertone Primo Maggio 2025, ecco tutto il cast: Elodie, Ghali, Giorgia, Lucio Corsi, Achille Lauro - Annunciato il cast completo del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi e BigMama Annunciato il cast del Concertone del Primo Maggio di Roma 2025, condotto da Ermal Meta, Noemi, BigMama e con le incursioni di Vincenzo Schettini. L'evento, trasmesso su Rai3 dalle ore 15.15, torna in Piazza san Giovanni e ospiterà molti degli artisti italiani più amati, con un occhio di riguardo nei confronti della nuova scena musicale, anche con il concorso 1MNext, di cui sono stati annunciati i tre vincitori: Cordio, Fellow e Diniche.

