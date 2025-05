Primo Maggio Paolo Capone Leader UGL | Prioritario mettere al centro lavoro sicurezza e partecipazione

© Ilgiornaleditalia.it - Primo Maggio. Paolo Capone, Leader UGL: “Prioritario mettere al centro lavoro, sicurezza e partecipazione” lavoro. Da Nord a Sud, l’Italia che vogliamo. È lo slogan che abbiamo scelto per celebrare la Festa dei Lavoratori in un territorio ad alta concentrazione industriale come Frosinone. Il tasso di occupazione al 62,2%, con un incremento complessivo di 352mila 🔗 “Meno disoccupazione, meno precarietà, più. Da Nord a Sud, l’Italia che vogliamo. È lo slogan che abbiamo scelto per celebrare la Festa dei Lavoratori in un territorio ad alta concentrazione industriale come Frosinone. Il tasso di occupazione al 62,2%, con un incremento complessivo di 352mila 🔗 Ilgiornaleditalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo Maggio UGL. Paolo Capone, Leader UGL: "Quest'anno a Frosinone per parlare di occupazione e lavoro stabile" - “Meno disoccupazione, meno precarietà, più lavoro. Da Nord a Sud, l’Italia che vogliamo”. È questo lo slogan del Primo Maggio 2025 dell’UGL. “Quest’anno la festa dei lavoratori dell’UGL sarà a Frosinone” - annuncia il Segretario Generale UGL, Paolo Capone. “Abbiamo scelto Frosinone perché è un terri 🔗ilgiornaleditalia.it

Primo Maggio. Paolo Capone, Leader UGL: “Prioritario mettere al centro lavoro, sicurezza e partecipazione” - “Meno disoccupazione, meno precarietà, più lavoro. Da Nord a Sud, l’Italia che vogliamo. È lo slogan che abbiamo scelto per celebrare la Festa dei Lavoratori in un territorio ad alta concentrazione industriale come Frosinone. Il tasso di occupazione al 62,2%, con un incremento complessivo di 352mila 🔗ilgiornaleditalia.it

Primo maggio, Francesco Paolo Capone Ugl: «Il referendum della Cgil è un ritorno al passato, il governo sta facendo bene» - «Il salario minimo è uno specchietto per le allodole». L’ha detto il segretario generale dell’Ugl, Francesco Paolo Capone, in un’intervista al Secolo d’Italia per la «Festa nazionale dei lavoratori» del primo maggio. Per l’occasione di quest’anno, l’Ugl ha organizzato un raduno a Frosinone in cui convergeranno gli iscritti da ogni parte d’Italia «con la volontà di celebrare il lavoro e i lavoratori nei tanti aspetti positivi e anche nelle criticità dell’ambiente». 🔗secoloditalia.it

Ne parlano su altre fonti

Primo maggio, Francesco Paolo Capone Ugl: «Il referendum della Cgil è un ritorno al passato, il governo sta facendo bene; Primo maggio, Capone (Ugl): Vogliamo occuparci dei lavoratori di oggi e di domani; Primo Maggio a Frosinone. L'Ugl in piazza per chiedere più lavoro e sicurezza; Capone (Ugl) critica il salario minimo legale: “È un bluff”. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Primo Maggio. Paolo Capone, Leader UGL: “Prioritario mettere al centro lavoro, sicurezza e partecipazione” - “Meno disoccupazione, meno precarietà, più lavoro. Da Nord a Sud, l’Italia che vogliamo. È lo slogan che abbiamo scelto per celebrare la Festa dei Lavoratori in un territorio ad alta concentrazione in ... 🔗informazione.it

Primo maggio, Capone (Ugl): "Vogliamo occuparci dei lavoratori di oggi e di domani" - window.evolMediaId="2110694"; window.evolCoverUrl="2110694_sd_681266263a0b3_1746036262.jpg"; (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2025"E' ... 🔗affaritaliani.it

Primo Maggio UGL. Paolo Capone, Leader UGL: "Quest'anno a Frosinone per parlare di occupazione e lavoro stabile" - “Meno disoccupazione, meno precarietà, più lavoro. Da Nord a Sud, l’Italia che vogliamo”. È questo lo slogan del Primo Maggio 2025 dell’UGL. “Quest’anno la festa dei lavoratori dell’UGL sarà a Frosino ... 🔗informazione.it