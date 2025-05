Primo Maggio Oxfam | Compensi degli ad saliti del 50% rispetto al 2019 56 volte più dei salari dei lavoratori

Compensi dei top manager alle stelle, salari dei lavoratori al palo. Una nuova analisi di Oxfam diffusa in occasione della Festa dei lavoratori mostra che tra il 2019 e il 2024 la retribuzione mediana reale degli amministratori delegati è aumentata del 50%, passando da 2,9 a 4,3 milioni di dollari. Nello stesso periodo, il salario medio reale nei Paesi con dati disponibili è cresciuto di appena lo 0,9%. L’aumento incassato dagli ad supera insomma di 56 volte il progresso degli stipendi. Un quadro “a dir poco grottesco“, commenta Mikhail Maslennikov, policy advisor su giustizia economica di Oxfam Italia. “Anno dopo anno i Compensi degli ad crescono vertiginosamente, mentre i salari dei lavoratori in molti Paesi restano fermi o salgono di pochi decimali. La dinamica appare ancor più incresciosa in un periodo di elevata inflazione, come il biennio 2022-23 che ci siamo lasciati alle spalle, in cui il potere d’acquisto delle retribuzioni si è drasticamente ridotto per milioni di lavoratori a basso salario, che hanno faticato a sostenere le spese per l’affitto, il cibo e l’assistenza sanitaria“. 🔗 dei top manager alle stelle,deial palo. Una nuova analisi didiffusa in occasione della Festa deimostra che tra ile il 2024 la retribuzione mediana realeamministratori delegati è aumentata del 50%, passando da 2,9 a 4,3 milioni di dollari. Nello stesso periodo, ilo medio reale nei Paesi con dati disponibili è cresciuto di appena lo 0,9%. L’aumento incassato dagli ad supera insomma di 56il progressostipendi. Un quadro “a dir poco grottesco“, commenta Mikhail Maslennikov, policy advisor su giustizia economica diItalia. “Anno dopo anno iad crescono vertiginosamente, mentre ideiin molti Paesi restano fermi o salgono di pochi decimali. La dinamica appare ancor più incresciosa in un periodo di elevata inflazione, come il biennio 2022-23 che ci siamo lasciati alle spalle, in cui il potere d’acquisto delle retribuzioni si è drasticamente ridotto per milioni dia bassoo, che hanno faticato a sostenere le spese per l’affitto, il cibo e l’assistenza sanitaria“. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Primo maggio al Foro Boario - Cgil, Cisl, Uil, Acli e Movimento lavoratori di Azione cattolica, con il comitato del quartiere Foro Boario e il patrocinio del Comune di Tolentino, organizzano oggi la festa del Primo Maggio al parcheggio del Foro Boario. Inizierà alle 10.30 con una messa celebrata da don Rino Ramaccioni, nel 60esimo anniversario del suo sacerdozio; seguiranno gli interventi dei sindacati e il saluto del sindaco Sclavi per concludersi con alcuni brani eseguiti dal corpo bandistico Gabrielli. 🔗ilrestodelcarlino.it

Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa - La Cgil Massa Carrara ha deciso di annullare il tradizionale concerto del Primo Maggio in programma al parco della Comasca a Marina di Massa, dopo l'infortunio mortale sul lavoro in una cava a Carrara avvenuto ieri, costato la vita al 59enne Paolo Lambruschi L'articolo Incidente mortale in cava: annullato concerto del primo maggio a Marina di Massa proviene da Firenze Post. 🔗.com

Cosa riportano altre fonti

Primo Maggio, Oxfam: “Compensi degli ad saliti del 50% rispetto al 2019, 56 volte più dei salari dei…; Ricchi sempre più ricchi, lavoratori sempre più poveri. Il paradosso; Oxfam, compensi ad cresciuti del 50% per lavoratori solo +0,8%; Effetto Trump, bruciati in Borsa 6.500 miliardi in 100 giorni. 🔗Approfondimenti da altre fonti