Primo maggio opposizioni contro Meloni | Da lei solo bugie su salari e lavoro

Meloni, alla vigilia del Primo maggio riunisce le opposizioni che, in una sequela di attacchi, si scagliano contro governo e premier.“Giorgia Meloni non può continuare a mentire sulla questione salariale, raccontando un Paese che non c’è, dicendo che non c’è un problema e che i salari stanno aumentando”, evidenzia la segretaria del Pd Elly Schlein, cui fa eco il presidente M5S Giuseppe Conte che sui social ironizza: “Ora è tutto chiaro: la presidente Meloni è andata a vivere su Marte, forse con l’aiuto di Musk. Avrà girato da lì il video pubblicato poco fa in cui esulta per l’aumento di stipendi e potere d’acquisto delle famiglie, per come va bene la dinamica dei salari degli italiani rispetto al resto d’Europa”.Da Iv Matteo Renzi stigmatizza “l’Italia da cartolina” presentata dalla premier e aggiunge: “Se vogliamo onorare davvero il Primo maggio, smettiamo con i racconti da influencer”, mentre Nicola Fratoianni di Avs fa notare che alla vigilia della festa dei lavoratori “arriva puntuale il video di propaganda” e il collega Angelo Bonelli rincara la dose: “È scandaloso che dopo due anni di legislatura si continui a negare un diritto fondamentale come una retribuzione equa, voltando le spalle a chi chiede dignità e giustizia sociale”. 🔗 Lapresse.it - Primo maggio, opposizioni contro Meloni: “Da lei solo bugie su salari e lavoro” Il video diffuso dalla presidente del Consiglio, Giorgia, alla vigilia delriunisce leche, in una sequela di attacchi, si scaglianogoverno e premier.“Giorgianon può continuare a mentire sulla questioneale, raccontando un Paese che non c’è, dicendo che non c’è un problema e che istanno aumentando”, evidenzia la segretaria del Pd Elly Schlein, cui fa eco il presidente M5S Giuseppe Conte che sui social ironizza: “Ora è tutto chiaro: la presidenteè andata a vivere su Marte, forse con l’aiuto di Musk. Avrà girato da lì il video pubblicato poco fa in cui esulta per l’aumento di stipendi e potere d’acquisto delle famiglie, per come va bene la dinamica deidegli italiani rispetto al resto d’Europa”.Da Iv Matteo Renzi stigmatizza “l’Italia da cartolina” presentata dalla premier e aggiunge: “Se vogliamo onorare davvero il, smettiamo con i racconti da influencer”, mentre Nicola Fratoianni di Avs fa notare che alla vigilia della festa dei lavoratori “arriva puntuale il video di propaganda” e il collega Angelo Bonelli rincara la dose: “È scandaloso che dopo due anni di legislatura si continui a negare un diritto fondamentale come una retribuzione equa, voltando le spalle a chi chiede dignità e giustizia sociale”. 🔗 Lapresse.it

Cosa riportano altre fonti

Primo Maggio, Lucchi (Pd): "Sostegno ai referendum della Cgil, più tutele contro la precarietà" - Con la Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro, celebrata lunedì 28 aprile, ha preso il via simbolicamente la settimana che conduce al Primo Maggio, festa dei lavoratori. "Una ricorrenza che quest’anno assume un significato ancora più forte in quanto si colloca nel percorso... 🔗cesenatoday.it

Tutte le piazze del Primo Maggio. Contro le morti e per la pace. Cortei, musica e impegno civile - di Gabriele Manfrin FIRENZE "Una giornata di lotta contro il riarmo, le guerre, la repressione e il massacro silenzioso di chi continua a morire lavorando": partirà da via Mariti, domani alle 14.30, il corteo promosso dall’associazione “Ogni giorno è Primo Maggio“, proprio nel luogo dove, nel febbraio 2024, la strage di cinque operai ha scosso l’intero Paese. La manifestazione arriverà fino a piazza dell’Isolotto, per gridare basta alle guerre e basta alle morti sul lavoro. 🔗lanazione.it

Primo maggio, al Parco della Zucca mobilitazione per il salario e contro la guerra - Primo maggio di mobilitazioni a Bologna. Piazza Maggiore sarà teatro del summit dei sindacati Cgil, Cisl e Uil, poi dei una serie di eventi che culmineranno nel tradizionale 'concertone'. Ma non finisce qui. In occasione della festa dei lavoratori, l'Usb (Unione sindacale di base) ha indetto una... 🔗bolognatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Primo maggio, la versione di Sacchi: L’opposizione fa solo polemica; Salari e sicurezza del lavoro, le opposizioni: Giorgia Meloni è su Marte; Opposizione entro maggio contro l’utilizzo dei dati per Meta AI; Ignorati Istat e Mattarella, per Meloni i redditi crescono. 🔗Su questo argomento da altre fonti

"Salario minimo subito, Meloni non perda tempo”, le opposizioni rilanciano la proposta di Schlein - Da Zingaretti a Braga, il Pd si unisce all’appello della segretaria: basta rinvii, servono meno chiacchiere e più azioni. D’accordo anche il M5S e il ... 🔗msn.com

Tutte le piazze del Primo Maggio. Contro le morti e per la pace. Cortei, musica e impegno civile - A Firenze manifestazione da via Mariti, luogo simbolo della strage in cantiere dell’anno scorso, fino all’Isolotto. Rossi (Cgil). "Stop alla precarietà". Russo (Cisl) e Fantappiè (Uil): "Più controlli ... 🔗msn.com

Dal 1° maggio una svolta contro la guerra e le politiche antioperaie che rilanci i referendum - La festa dei lavoratori e delle lavoratrici di questo primo maggio arriva in un momento di passaggio che chiede scelte chiare non rinviabili ... 🔗ilfattoquotidiano.it