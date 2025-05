Primo maggio oltre tremila in corteo per la Festa del Lavoro

corteo del Primo maggio. Partenza, come di consueto in campo San Giacomo per poi proseguire in direzione di piazza Garibaldi, dove sono confluite alcune centinaia di persone. Il corteo composto da più di tremila persone, sta attraversando ora via Carducci, in direzione del.

Primo Maggio, Meloni: "Oltre 1 milione di posti di lavoro creati". Schlein replica: "Ha voltato le spalle a 3 milioni e mezzo di persone" - « Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. Un impegno... 🔗feedpress.me

Primo maggio, Meloni: "Sul lavoro tanto da fare, ma creati oltre 1 milione di posti" - Sul lavoro "c'è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara". Lo scrive in un post pubblicato su X la premier Giorgia Meloni in occasione del primo maggio, ribadendo che "il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione". "In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila", rivendica la presidente del Consiglio. 🔗iltempo.it

Primo maggio, Meloni: 'Oltre un milione di posti di lavoro creati'. Sindacati in piazza - "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. 🔗ansa.it

