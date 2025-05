Primo Maggio oltre tremila in corteo per la Festa del Lavoro

TRIESTE - Partito il corteo del Primo Maggio. Partenza, come di consueto in campo San Giacomo per poi proseguire in direzione di piazza Garibaldi, dove sono confluite alcune centinaia di persone. Il corteo composto da più di tremila persone, sta attraversando ora via Carducci, in direzione del.

Istanbul, oltre 250 arresti durante le proteste per il primo maggio a piazza Taksim - Ancora un 1 maggio segnato da violenze e arresti a Istanbul: secondo l’Associazione dei Giuristi Contemporanei (Chd), citata dall’emittente Halk Tv, almeno 250 persone sono state fermate dalla polizia mentre cercavano di raggiungere la centrale Piazza Taksim, simbolo storico della Festa dei Lavoratori ma da anni interdetta alle manifestazioni. Le forze dell’ordine sono intervenute con particolare severità contro alcuni gruppi, soprattutto giovani, che volevano celebrare la giornata in quella zona. 🔗ilfattoquotidiano.it

