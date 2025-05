Primo Maggio oggi elettricità gratis per 6 ore Ma non è una buona notizia | ecco perché

Primo Maggio ha visto un evento raro nel panorama energetico italiano: il prezzo dell'energia elettrica è sceso a zero per sei ore consecutive, dalle 11 alle 17. Questo fenomeno, noto come Pun nullo (prezzo unico nazionale), si è verificato a causa della combinazione tra bassa domanda, tipica delle giornate festive, e una forte produzione da fonti rinnovabili, in particolare solare ed eolico. Durante queste ore, la produzione di energia rinnovabile è stata sufficiente a soddisfare l'intera domanda nazionale, eliminando la necessità di attivare le centrali a gas, secondo quanto riportato dal Gme (Gestore dei mercati energetici). Questo scenario, sebbene sembri vantaggioso, nasconde complessità strutturali che meritano attenzione.Le implicazioni dell'energia a costo zeroQuesta energia a costo zero rappresenta un doppio filo per il sistema energetico.

Elettricità a costo zero oggi 1 maggio: il fotovoltaico, il sole e il giorno di festa. Le sfide dopo il black out in Spagna - In un tempo in cui la lettura delle bollette può provocare un sussulto, arriva la notizia che oggi 1 maggio (un giorno festivo con bassi consumi e ottima produzione fotovoltaica grazie al sole che splende), il mercato elettrico italiano registra per la prima volta nella storia prezzi pari o vicini allo zero per otto ore consecutive (dalle 10 alle 17) su tutte le zone del Paese, dalla Sicilia al Nord Italia. 🔗ilfattoquotidiano.it

