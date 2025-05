Primo Maggio Occhiuto | Il governo regionale in azione contro le morti bianche

Primo Maggio a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, a chi purtroppo un lavoro ancora non ce l’ha, a chi l’ha perso, e a chi lotta per difenderlo", è quanto afferma Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria."Con energia, - prosegue Occhiuto - il mio impegno è rivolto -. 🔗 Reggiotoday.it - Primo Maggio, Occhiuto: "Il governo regionale in azione contro le morti bianche" "Buona tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, a chi purtroppo un lavoro ancora non ce l’ha, a chi l’ha perso, e a chi lotta per difenderlo", è quanto afferma Roberto, presidente della Regione Calabria."Con energia, - prosegue- il mio impegno è rivolto -. 🔗 Reggiotoday.it

Pensioni, il governo pronto a bloccare l’aumento dell’età pensionabile nel 2027: si punta a una misura in un decreto legge entro il Primo Maggio - Il governo si prepara a intervenire per sospendere l’aumento di tre mesi dell’età pensionabile previsto a partire dal 1° gennaio 2027. La misura, legata all’incremento della speranza di vita calcolata dall’Istat, porterebbe l’età per la pensione di vecchiaia a 67 anni e 3 mesi e i contributi richiesti per la pensione anticipata a 43 anni e un mese (un anno in meno per le donne). L'articolo Pensioni, il governo pronto a bloccare l’aumento dell’età pensionabile nel 2027: si punta a una misura in un decreto legge entro il Primo Maggio sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Primo Maggio, Meloni: “Lavoro pilastro del governo, creati 1 milione di posti” - Giorgia Meloni ha lasciato un messaggio sui social in occasione del Primo maggio in cui ha ricordato l’impegno del suo esecutivo al fianco dei lavoratori. “Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione”, ha scritto su X la premier aggiungendo: “In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila”. 🔗lapresse.it

Primo Maggio, Meloni: “Lavoro pilastro del governo. Creato un milione di posti” - Roma, 1 maggio 2025 - "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in occasione della Festa del lavoro. "Anche l'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. 🔗quotidiano.net

