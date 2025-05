Primo Maggio nel monumento naturale La selva di Paliano invaso da migliaia di persone

Primo Maggio da grandi numeri come quelli che non si vedevano da qualche anno quello nel 'monumento naturale La selva di Paliano e Mola Piscoli', l'immensa area verde di oltre 350 ettari tra le province di Frosinone e Roma.Un Primo Maggio favorito dal bel tempo e dalle temperature. 🔗 Frosinonetoday.it - Primo Maggio nel monumento naturale La selva di Paliano invaso da migliaia di persone E' stato unda grandi numeri come quelli che non si vedevano da qualche anno quello nel 'Ladie Mola Piscoli', l'immensa area verde di oltre 350 ettari tra le province di Frosinone e Roma.Unfavorito dal bel tempo e dalle temperature. 🔗 Frosinonetoday.it

Su altri siti se ne discute

Primo Maggio nel monumento naturale La selva di Paliano invaso da migliaia di persone - E' stato un primo maggio da grandi numeri come quelli che non si vedevano da qualche anno quello nel 'Monumento naturale La selva di Paliano e Mola Piscoli', l'immensa area verde di oltre 350 ettari tra le province di Frosinone e Roma. Un primo maggio favorito dal bel tempo e dalle temperature... 🔗frosinonetoday.it

Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva - Arezzo, 29 aprile 2025 – Cortona, dal primo maggio entra in vigore la Ztl estiva Le variazioni di accesso riguardano le zone rossa e gialla del centro storico Cambio stagionale di orario per le Ztl del centro storico di Cortona, come ogni anno l’Amministrazione comunale annuncia la variazione della disciplina degli orari di accesso al centro storico. I seguenti orari entreranno in vigore da giovedì 1 maggio fino al 30 di settembre. 🔗lanazione.it

Il primo maggio amaro delle mamme di Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, morti, giovanissimi, sul posto di lavoro - Non li vedranno crescere, non li vedranno prender casa. Non li accompagneranno all’altare. Sono le mamme del 19enne Patrizio Spasiano e Mattia Battistetti, 23 anni, morti sul posto di lavoro. Giovanissimi. Per loro non ci sarà mai un primo maggio felice. «Noi veniamo da Secondigliano, un quartiere difficile. E abbiamo cresciuto i nostri figli con il senso del lavoro. E mio figlio così ha fatto. È andato a cercare lavoro. 🔗open.online

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Primo Maggio nel monumento naturale La selva di Paliano invaso da migliaia di persone; Forni alti 30 metri minacciano il lago “monumento naturale”. In regione si riaccendono i riflettori; Alla Cecchignola un primo maggio in difesa del verde pubblico; Per il lungo ponte dal 25 aprile al primo maggio tante opportunità e aperture straordinarie nei musei civici di Verona. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Primo Maggio tra musica, cultura e natura a Longola - Una festa dei lavoratori all’insegna della condivisione, della cultura e della sostenibilità: è quanto accadrà il primo maggio al Parco Archeologico Naturalistico ... 🔗ilmattino.it

Primo Maggio in Abruzzo tra piazze, musei, natura e tradizione - Il Primo Maggio in Abruzzo, come in Italia, è il giorno della Festa del lavoro. Tanti gli appuntamenti dedicati, tra riflessione e relax ... 🔗rete8.it

Eventi e sagre per il primo maggio 2025 in diverse città italiane tra natura, cultura e gastronomia - Il primo maggio 2025 in Italia propone eventi culturali, gastronomici e naturalistici tra Gaiba, Montepulciano, Pavia, Castel San Giovanni, Cocconato d’Asti e altre località con musica, degustazioni e ... 🔗gaeta.it