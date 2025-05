Primo maggio musei e siti aperti nel salernitano | l' elenco completo

Primo maggio è l’occasione ideale per riscoprire i tesori del patrimonio culturale, anche quelli meno noti. Giovedì 1 maggio, Festa del Lavoro, i musei e le aree archeologiche statali saranno regolarmente aperti con i consueti costi e orari.L'elencoAnche nel salernitano. 🔗 Salernotoday.it - Primo maggio, musei e siti aperti nel salernitano: l'elenco completo Il lungo ponte delè l’occasione ideale per riscoprire i tesori del patrimonio culturale, anche quelli meno noti. Giovedì 1, Festa del Lavoro, ie le aree archeologiche statali saranno regolarmentecon i consueti costi e orari.L'Anche nel. 🔗 Salernotoday.it

