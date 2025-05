Primo maggio migliaia alla manifestazione in Piazza Maggiore | Basta morti sul lavoro | VIDEO

Piazza maggiore gremita, Bologna ha celebrato oggi la Festa dei Lavoratori con un messaggio forte e unanime: Basta morti sul lavoro. Hanno preso la parola sul palco allestito dai sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil, rappresentanti sindacali, istituzionali.

In migliaia in piazza per il Primo Maggio: "Non è una giornata di festa, ma di lotta" - In migliaia in piazza a Brescia tra cori, striscioni e bandiere per la grande manifestazione del Primo Maggio. In testa lo spezzone dei sindacati, che ha raggiunto Piazza Loggia: a seguire gli antagonisti, che confluiscono in Largo Formentone; in coda il corposo spezzone degli internazionalisti... 🔗bresciatoday.it

Primo Maggio, manifestazione CISL in Sicilia. Fumarola: "Uniamo le energie contro il lavoro nero" - «C'è troppo lavoro nero. Si combatte con una cultura della legalità, con più ispezioni, con un maggiore raccordo tra i soggetti che si occupano di repressione e prevenzione. Non si può agire in modo spacchettato ma occorre mettere insieme le energie». Lo ha detto la leader dell Cisl, Daniela Fumarola, a Casteldaccia per la manifestazione nazionale del Primo Maggio. 🔗feedpress.me

Primo Maggio, migliaia al corteo dei sindacati: "Uniti per un lavoro sicuro" - È partito puntuale alle ore 10 da piazzale Santa Croce il corteo dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio. La manifestazione, partecipata da migliaia di persone tra lavoratori, cittadini e sindacalisti.l, ha percorso via d'Azeglio e via Mazzini e si è conclusa in piazza... 🔗parmatoday.it

Primo maggio, a Genova migliaia di bandiere rosse nel tradizionale corteo di Lotta Comunista - Genova. In migliaia tra militanti, sostenitori, simpatizzanti, studenti e tantissimi lavoratori stranieri hanno sfilato questa mattina per le vie del centro di Genova nel tradizionale corteo del 1 mag ... 🔗msn.com

Primo Maggio: sindacati in piazza in tutta Italia, Meloni difende operato del governo - Migliaia di persone sono scese in piazza da Torino a Palermo per celebrare la Festa dei lavoratori. Duro attacco dell'opposizione e dei sindacati al governo. Meloni si difende e parla di aumento degli ... 🔗msn.com

Primo maggio, la sicurezza al centro delle manifestazioni - Migliaia di persone partecipano in tutta la regione ai cortei e ai comizi organizzati dai sindacati. A Cervignano il sindaco cede il suo intervento sul palco ai genitori di Lorenzo Parelli ... 🔗rainews.it