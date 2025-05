Primo Maggio migliaia al corteo dei sindacati | Uniti per un lavoro sicuro

corteo dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio. La manifestazione, partecipata da migliaia di persone tra lavoratori, cittadini e sindacalisti.l, ha percorso via d'Azeglio e via Mazzini e si è conclusa in piazza. 🔗 Parmatoday.it - Primo Maggio, migliaia al corteo dei sindacati: "Uniti per un lavoro sicuro" È partito puntuale alle ore 10 da piazzale Santa Croce il corteo dei sindacati confederali Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio. La manifestazione, partecipata da migliaia di persone tra lavoratori, cittadini e sindacalisti, ha percorso via d'Azeglio e via Mazzini e si è conclusa in piazza.

Primo maggio in corteo: "Chiediamo più sicurezza" - EMPOLI Una giornata e sei cortei. Il Primo maggio è alle porte e la Cgil è già impegnata nell’organizzazione di iniziative su tutto il territorio dell’Empolese Valdelsa. Il tema nazionale verterà sulla salute e sulla sicurezza sui posti di lavoro. Tutti "Uniti per un lavoro più sicuro", in un Paese dove le morti bianche non accennano a diminuire. L’appuntamento centrale sarà a Empoli, con il corteo unitario Cgil Cisl e Uil, che partirà alle 9. 🔗lanazione.it

Primo maggio, oltre tremila in corteo per la Festa del Lavoro - TRIESTE - Partito il corteo del Primo maggio. Partenza, come di consueto in campo San Giacomo per poi proseguire in direzione di piazza Garibaldi, dove sono confluite alcune centinaia di persone. Il corteo composto da più di tremila persone, sta attraversando ora via Carducci, in direzione del... 🔗triesteprima.it

In migliaia in piazza per il Primo Maggio: "Non è una giornata di festa, ma di lotta" - In migliaia in piazza a Brescia tra cori, striscioni e bandiere per la grande manifestazione del Primo Maggio. In testa lo spezzone dei sindacati, che ha raggiunto Piazza Loggia: a seguire gli antagonisti, che confluiscono in Largo Formentone; in coda il corposo spezzone degli internazionalisti... 🔗bresciatoday.it

Primo maggio, Meloni: «In due anni un milione di posti di lavoro». Landini al corteo di Roma: «Basta propaganda» - Migliaia di persone al corteo organizzato a Roma per il Primo maggio di Cgil, Cisl e Uil. Alla testa il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, accanto allo striscione che riprende lo slogan ... 🔗msn.com

Primo Maggio a Milano, le voci dei lavoratori in corteo: Soldi per le armi sì, per i contratti no - (Agenzia Vista) In occasione della festa dei lavoratori il corteo organizzato da Cgil, Cisl e UIl "Uniti per un lavoro sicuro" a Milano. Ecco ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Primo maggio a Torino, cosa sta succedendo al corteo - È partito in questi minuti il corteo del Primo Maggio a Torino, con migliaia di persone che sfilano da piazza Vittorio Veneto in direzione di piazza Solferino dietro lo striscione “Uniti per il lavoro ... 🔗informazione.it