lavoro "c'è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara". Lo scrive in un post pubblicato su X la premier Giorgia Meloni in occasione del Primo maggio, ribadendo che "il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione". "In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila", rivendica la presidente del Consiglio. "Anche l'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte", sottolinea Meloni, parlando di "un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione". 🔗 Iltempo.it - Primo maggio, Meloni: "Sul lavoro tanto da fare, ma creati oltre 1 milione di posti" Sul"c'è ancorada, ma la direzione è chiara". Lo scrive in un post pubblicato su X la premier Giorgiain occasione del, ribadendo che "ilè uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione". "In due anni e mezzo sono statiundidie il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila", rivendica la presidente del Consiglio. "Anche l'occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte", sottolinea, parlando di "un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione". 🔗 Iltempo.it

Primo maggio, opposizioni contro Meloni: “Da lei solo bugie su salari e lavoro” - Il video diffuso dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla vigilia del primo maggio riunisce le opposizioni che, in una sequela di attacchi, si scagliano contro governo e premier. “Giorgia Meloni non può continuare a mentire sulla questione salariale, raccontando un Paese che non c’è, dicendo che non c’è un problema e che i salari stanno aumentando”, evidenzia la segretaria del Pd Elly Schlein, cui fa eco il presidente M5S Giuseppe Conte che sui social ironizza: “Ora è tutto chiaro: la presidente Meloni è andata a vivere su Marte, forse con l’aiuto di Musk. 🔗lapresse.it

Primo Maggio, Meloni: “Lavoro pilastro del governo, creati 1 milione di posti” - Giorgia Meloni ha lasciato un messaggio sui social in occasione del Primo maggio in cui ha ricordato l’impegno del suo esecutivo al fianco dei lavoratori. “Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione”, ha scritto su X la premier aggiungendo: “In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila”. 🔗lapresse.it

Sicurezza su lavoro: Meloni annuncia provvedimento per il Primo Maggio. “Basta morti e infortuni” - Giorgia Meloni: "Pensiamo a degli interventi concreti per la sicurezza sul lavoro, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni. Metteremo a disposizione importanti risorse che intendiamo utilizzare confrontando le nostre proposte con quelle dei sindacati e delle associazioni datoriali" L'articolo Sicurezza su lavoro: Meloni annuncia provvedimento per il Primo Maggio. 🔗.com

Primo maggio, Meloni: 'Oltre un milione di posti di lavoro creati'. Sindacati in piazza - "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. 🔗ansa.it

"Creati oltre 1milione di posti". Il messaggio di Meloni per la Festa del lavoro - Il premier Meloni ha rilasciato di buon mattino una nota social ribadendo l'impegno del governo nel mondo del lavoro tra aumento dell'occupazione e attenzione alla sicurezza ... 🔗msn.com

Meloni: "Buon Primo maggio a chi lavora e a chi non si arrende" - AGI - "Buon Primo Maggio a chi lavora, a chi cerca un'occasione, a chi non si arrende e ogni giorno contribuisce - in tanti modi diversi - alla crescita dell'Italia". Lo afferma sui social la presiden ... 🔗msn.com