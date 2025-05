Primo Maggio Meloni | Oltre 1 milione di posti di lavoro creati Schlein replica | Ha voltato le spalle a 3 milioni e mezzo di persone

lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati Oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. Un impegno. 🔗 Feedpress.me - Primo Maggio, Meloni: "Oltre 1 milione di posti di lavoro creati". Schlein replica: "Ha voltato le spalle a 3 milioni e mezzo di persone" « Ilè uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni esono statiundidie il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24e 300 mila. Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. Un impegno. 🔗 Feedpress.me

Su questo argomento da altre fonti

Primo maggio, Meloni: "Sul lavoro tanto da fare, ma creati oltre 1 milione di posti" - Sul lavoro "c'è ancora tanto da fare, ma la direzione è chiara". Lo scrive in un post pubblicato su X la premier Giorgia Meloni in occasione del primo maggio, ribadendo che "il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione". "In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila", rivendica la presidente del Consiglio. 🔗iltempo.it

Primo Maggio, Meloni: "Oltre 1 milione di posti di lavoro creati" - « Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila. Anche l’occupazione femminile ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. Un impegno... 🔗feedpress.me

PRIMA PAGINA – Primo Maggio, Meloni rilancia su sicurezza e salari: pronti 1,2 miliardi - Un Primo Maggio costellato da dati allarmanti e da una pressione crescente sia da parte delle opposizioni che delle parti sociali: in questo contesto ha parlato, attraverso un video messaggio che ha fatto il giro dei social oltre che dei canali ufficiali, la premier Giorgia Meloni, intervenuta in occasione delle Festa dei Lavoratori con una […] The post PRIMA PAGINA – Primo Maggio, Meloni rilancia su sicurezza e salari: pronti 1,2 miliardi appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Approfondimenti da altre fonti

Primo maggio, Meloni: 'Oltre un milione di posti di lavoro creati'. Sindacati in piazza; Primo maggio, Meloni: oltre 1 milione di posti di lavoro creati. Schlein in piazza a Roma. Conte: al referendum quattro sì; Primo Maggio, Meloni: Oltre 1 milione di posti di lavoro creati; Primo maggio, Meloni: “Oltre un milione di posti di lavoro creati”. Schlein: “La premier mente”. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Primo maggio, Meloni: 'Oltre un milione di posti di lavoro creati'. Sindacati in piazza - "Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione. 🔗ansa.it

"Creati oltre 1milione di posti". Il messaggio di Meloni per la Festa del lavoro - Il premier Meloni ha rilasciato di buon mattino una nota social ribadendo l'impegno del governo nel mondo del lavoro tra aumento dell'occupazione e attenzione alla sicurezza ... 🔗msn.com

Primo maggio, Meloni torna alla carica: "Lavoro pilastro del governo, creati oltre 1 mln di posti" - La premier Meloni ribadisce sui social l'impegno del governo per creare e sostenere un'occupazione più giusta ed equa Il messaggio social della premier Meloni in occasione del Primo maggio Dopo il vid ... 🔗msn.com