Primo Maggio Meloni | Lavoro pilastro del governo creati 1 milione di posti

Meloni ha lasciato un messaggio sui social in occasione del Primo Maggio in cui ha ricordato l'impegno del suo esecutivo al fianco dei lavoratori. "Il Lavoro è uno dei pilastri su cui questo governo ha fondato la sua azione", ha scritto su X la premier aggiungendo: "In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di Lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila". Poi la presidente del consiglio ha parlato dell'occupazione femminile: "Ha toccato il livello più alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte". Primo Maggio, Meloni: "Impegno concreto anche sulla sicurezza sul Lavoro" Per Meloni quello sul Lavoro è "un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, più controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione.

Primo maggio, opposizioni contro Meloni: “Da lei solo bugie su salari e lavoro” - Il video diffuso dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, alla vigilia del primo maggio riunisce le opposizioni che, in una sequela di attacchi, si scagliano contro governo e premier. “Giorgia Meloni non può continuare a mentire sulla questione salariale, raccontando un Paese che non c’è, dicendo che non c’è un problema e che i salari stanno aumentando”, evidenzia la segretaria del Pd Elly Schlein, cui fa eco il presidente M5S Giuseppe Conte che sui social ironizza: “Ora è tutto chiaro: la presidente Meloni è andata a vivere su Marte, forse con l’aiuto di Musk. 🔗lapresse.it

Sicurezza su lavoro: Meloni annuncia provvedimento per il Primo Maggio. “Basta morti e infortuni” - Giorgia Meloni: "Pensiamo a degli interventi concreti per la sicurezza sul lavoro, perché è inaccettabile che ogni giornata sia scandita da morti e infortuni. Metteremo a disposizione importanti risorse che intendiamo utilizzare confrontando le nostre proposte con quelle dei sindacati e delle associazioni datoriali" L'articolo Sicurezza su lavoro: Meloni annuncia provvedimento per il Primo Maggio. 🔗.com

Primo Maggio, Meloni cita Mattarella: "Basta indifferenza sui morti sul lavoro" - (Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2025 "Bisogna continuare ad agire. Di fronte a questo fenomeno come ha detto il pPresidente della Repubblica, Sergio Mattarella, non sono tollerabili né indifferenza né rassegnazione. È il motivo per il quale questo governo ha sempre messo al centro della sua azione questo tema. Lo abbiamo fatto, ad esempio, con la patente a crediti, con l'assunzione di nuovo personale ispettivo per incrementare i controlli, con le risorse per premiare le imprese che investono in prevenzione". 🔗iltempo.it

