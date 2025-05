Primo Maggio Meloni | In due anni e mezzo oltre 1 mln di nuovi posti di lavoro

"Il lavoro è uno dei pilastri su cui questo Governo ha fondato la sua azione. In due anni e mezzo sono stati creati oltre un milione di posti di lavoro e il numero complessivo degli occupati ha raggiunto il massimo storico: più di 24 milioni e 300 mila". Lo scrive sui social il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Anche l'occupazione femminile ha toccato il livello piu' alto di sempre. La disoccupazione è ai minimi da 18 anni a questa parte. Un impegno concreto che continua anche sul fronte della sicurezza, con nuove risorse, piu' controlli, incentivi e una forte spinta sulla prevenzione e sulla formazione. C'e' ancora tanto da fare, ma la direzione e' chiara", aggiunge.

